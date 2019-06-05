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В Бресте установят трехметровый памятник Пушкину

06.06.2019 16:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К 1000-летию Бреста в городе планируется установить трехметровый памятник поэту Александру Пушкину, сообщил журналистам Генконсул России в Бресте Игорь Конякин.


С журналистами дипломат пообщался 6 июня после церемонии передачи городской библиотеке 55-сантиметрового бюста Пушкина. Скульптурное изображение является подарком Россотрудничества, передает «Вечерний Брест».

Генконсул России напомнил о том, что городу будет подарен еще и памятник Пушкину. Он будет установлен возле университета, носящего его имя. Общая высота — около 3 метров, на высоком гранитном постаменте будет установлен бронзовый бюст.

По словам дипломата, памятник планируется открыть в сентябре 2019 года.

 
Теги: Брест
 
 
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Он будет установлен возле университета.
 
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