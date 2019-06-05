Летний Могилев: как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать

Источник материала: Tut.by

Лето в самом разгаре. Столбик термометра карабкается вверх. Хочется отдыхать и весело проводить время на свежем воздухе и желательно вблизи водоема. В нашем летнем гайде по местам отдыха в Могилеве вы узнаете, где больше всего отдыхающих, как развита инфраструктура, где можно перекусить, а где — искупаться.

В черте Могилева много речек и озер, но, когда задумываешься об отдыхе на пляже, на ум сразу приходит главная «большая вода» — река Днепр. Отправляемся сюда.

Пляж на набережной реки Днепр

Плюсы: мало людей, много раздевалок, два душа, зона для гриля, спортивные снаряды, тихо (нет фоновой музыки).

Минусы: не самый приятный подход к воде, да и вода в реке ощутимо холоднее озерной, поэтому купающихся здесь немного. Нет торговли или проката инвентаря.





















































Этот пляж действительно можно назвать центральным. С него открывается вид на могилевскую ратушу. Удобная логистика — можно добраться на автомобиле, велосипеде или пешком. Набережная недавно пережила серьезную модернизацию. Теперь здесь ровная плитка, спортивные снаряды, поле для пляжного футбола и волейбола, туалеты, работающий душ.

Пляж на Печерском озере

Плюсы: два пляжа, чистая вода, душ, раздевалки, туалеты, лежаки, есть возможность купить напитки и мороженное, можно перекусить в кафе рядом. Есть прокат лодок и катамаранов.

Минусы: много людей даже в будни, шумно и суетно.



















































































Это место любят многие могилевчане. Несмотря на утро буднего дня, пляж заполнен, а новые посетители продолжали подходить. Но места должно хватить всем: любителям и полежать на песке, и отдохнуть в тени деревьев, наслаждаясь свежим воздухом.

Есть на этом озере и пляж, где людей меньше — на противоположенном берегу, рядом с пунктом, где можно заняться вейкбордингом. Вход на пляж бесплатный, а одна минута катания на доске с тросом в руках — 1 рубль.

Если говорить о развлечениях, доступных в Печерске, то, помимо проката горного велосипеда (можно взять под горой, 1 час — 3,5 рубля), есть и прокат катамаранов и лодок. На один час аренда лодки стоит 6 рублей, катамарана на двоих — 5 рублей, катамарана на четверых 8 рублей.

Пляж на фатинском заливе

Плюсы: лежаки, раздевалки, парковка.

Минусы: небольшой, шумный, крутой спуск к пляжу.



































Пляж на фатинском заливе — скорее для местных жителей, но здесь все очень цивилизованно: дежурят спасатели, есть туалет, лежаки и раздевалки.

Пляж на Святом озере

Плюсы: очень много места, мало людей, есть лежаки и «грибочки» от солнца, туалеты и душевые, есть удобная парковка и место, где можно перекусить. Рядом работает картинг.

Минусы: нельзя купаться, нет тени.



























































Озеро Святое — самое большое в городе. Здесь оборудован большой пляж — и было бы куда больше людей, если бы было разрешено купаться. Спасатели следят за тем, чтобы никто не лез в воду, и предупреждают о запрете по громкой связи. Купаться здесь запретили более пяти лет назад: вода не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Пляж на озере Броды

Плюсы: удобный подход к воде, лежаки, раздевалки, мало людей в будние дни, удобный подъезд и парковка, тихо.

Минусы: добираться придется на авто или велосипеде, нет торговли.























Небольшой и благоустроенный пляж с удобным подходом к воде. Подойдет тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Атмосфера деревенского озера.

Бонус: набережная реки Дубровенка

Хоть здесь нельзя купаться, как и на Святом озере, летом могилевчане любят отдыхать и здесь.

Плюсы: пешая доступность, много зелени, фонтаны, есть кафе и прокат катамаранов.

Минусы: нельзя купаться, фоновая музыка из кафе.









































Утром и днем здесь обычно мало людей, но ближе к вечеру бывает очень многолюдно. Так это вовсе не пляж, то и инфраструктуры нет. Прокат катамаранов работает по будням с 12.00 до 21.00 (на выходных открывается на час раньше). Один час покрутить педали на водяном велосипеде стоит 11 рублей.

А какое ваше любимое место для отдыха в городе?