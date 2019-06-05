ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно из арендной квартиры выселили пенсионерку: долг за коммуналку - 500 рублей, идти некуда

06.06.2019 17:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно из арендной квартиры выселили пенсионерку, которая с декабря 2017 года не платила за коммуналку. Женщина говорит, что просто не справлялась с оплатой, но старалась погасить долг, который составил более 500 рублей, рассказывает телеканал «Гродно плюс».


Фото: grodnoplustv.by

В квартире по улице Пролетарской, откуда на днях и выселяли женщину, все выглядит вполне опрятно: чистая газовая плита, аккуратная мебель, нераспечатанные рулоны обоев — хозяева хотели делать ремонт.

По предписанию суда жилье Ирина Ситько должна была освободить за несколько дней до того, как здесь появились судебные исполнители. И хотя уведомление о выселении было доставлено, хозяев в квартире не оказалось. Женщина появилась у дома позже и была ошарашена: жить здесь она больше не имеет права, а идти — некуда.

— Нет у меня никого, вот только муж родной человек — все! Больше у меня никого нет. У детей своя семья, я детям не нужна, — говорит Ирина Ситько.


Фото: grodnoplustv.by

История для «выселенцев» немного нетипичная. Ирина — в прошлом санитарка в больнице, а ныне пенсионерка, — с оплатой квартиры просто не справляется. И хотя уведомления, напоминания, предписания и решения суда Ирина получала, долг погасить не смогла — хотя и, по ее уверениям, старалась.

— Я платила потихоньку у меня маленькая пенсия, я потихоньку плачу, — говорит сквозь слезы Ирина.

У коммунальщиков данные другие — оплаты нет. Да и, как оказалось, сроки обжалования решения суда уже все истекли.

— Наниматель не платил в течение года. Она была всячески уведомлена о необходимости погашения долга, но долг не погасила. После того, как мы произвели выселение, вещи отправились на хранение, и в случае обращения будут переданы нанимателю. Далее силами ЖЭС будет выполнен ремонт в квартире и направлены документы в суд для возмещения затрат в УЖРЭП Октябрьского района, — говорит ведущий инженер ЖЭС Дарья Янкович.


Фото: grodnoplustv.by

— На обслуживании нашего предприятия находится 75 118 лицевых счетов, из них по жилью коммерческого использования — порядка трех тысяч. Всего задолженность по городу составляет чуть более 726 тысяч рублей по 6 тысячам лицевых счетов, по коммерческому жилью — 834 лицевых счета на общую сумму 196 тысяч рублей, — сообщил начальник отдела Единого информационного расчетно-кассового центра Александр Фабричных.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина говорит, что просто не справлялась с оплатой, но старалась погасить долг.
 
Новости дня
Новости общества
 
“Беларусь супраць тытуню”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика