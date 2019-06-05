В Гродно из арендной квартиры выселили пенсионерку: долг за коммуналку - 500 рублей, идти некуда

Источник материала: Tut.by

В Гродно из арендной квартиры выселили пенсионерку, которая с декабря 2017 года не платила за коммуналку. Женщина говорит, что просто не справлялась с оплатой, но старалась погасить долг, который составил более 500 рублей, рассказывает телеканал «Гродно плюс».



Фото: grodnoplustv.by

В квартире по улице Пролетарской, откуда на днях и выселяли женщину, все выглядит вполне опрятно: чистая газовая плита, аккуратная мебель, нераспечатанные рулоны обоев — хозяева хотели делать ремонт.

По предписанию суда жилье Ирина Ситько должна была освободить за несколько дней до того, как здесь появились судебные исполнители. И хотя уведомление о выселении было доставлено, хозяев в квартире не оказалось. Женщина появилась у дома позже и была ошарашена: жить здесь она больше не имеет права, а идти — некуда.

— Нет у меня никого, вот только муж родной человек — все! Больше у меня никого нет. У детей своя семья, я детям не нужна, — говорит Ирина Ситько.



Фото: grodnoplustv.by

История для «выселенцев» немного нетипичная. Ирина — в прошлом санитарка в больнице, а ныне пенсионерка, — с оплатой квартиры просто не справляется. И хотя уведомления, напоминания, предписания и решения суда Ирина получала, долг погасить не смогла — хотя и, по ее уверениям, старалась.

— Я платила потихоньку у меня маленькая пенсия, я потихоньку плачу, — говорит сквозь слезы Ирина.

У коммунальщиков данные другие — оплаты нет. Да и, как оказалось, сроки обжалования решения суда уже все истекли.

— Наниматель не платил в течение года. Она была всячески уведомлена о необходимости погашения долга, но долг не погасила. После того, как мы произвели выселение, вещи отправились на хранение, и в случае обращения будут переданы нанимателю. Далее силами ЖЭС будет выполнен ремонт в квартире и направлены документы в суд для возмещения затрат в УЖРЭП Октябрьского района, — говорит ведущий инженер ЖЭС Дарья Янкович.



Фото: grodnoplustv.by

— На обслуживании нашего предприятия находится 75 118 лицевых счетов, из них по жилью коммерческого использования — порядка трех тысяч. Всего задолженность по городу составляет чуть более 726 тысяч рублей по 6 тысячам лицевых счетов, по коммерческому жилью — 834 лицевых счета на общую сумму 196 тысяч рублей, — сообщил начальник отдела Единого информационного расчетно-кассового центра Александр Фабричных.