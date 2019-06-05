Чтобы лето прошло для детей с пользой

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О том, сколько лагерей разных форм откроют свои двери для ребят в нынешнем, и какова будет стоимость путевок, корреспонденту «А» рассказала ведущий специалист представительства Минского областного управления по оздоровлению и санаторно-курортному лечению по Борисовскому району Т.В. Яхновецкая.

– В Борисовском районе в лагерях всех типов планируется оздоровить 7268 детей и подростков шести – восемнадцати лет, – отмечает Татьяна Владимировна. – В две смены будут работать 48 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования и спортивных школ, в которых отдохнут 4010 детей. В стационарных оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием интересно и с пользой для здоровья проведут время 3258 ребят. Традиционно повышенное внимание будет уделено категориям, нуждающимся в особой государственной поддержке: детям-сиротам, с инвалидностью, находящимся в социально опасном положении.

По словам специалиста, в нынешнем году школьников примут такие круглосуточные лагеря, как: «Бродовка», «Чайка», «Салют», Світанак» и «Строитель». В них имеют право оздоравливаться дети до 15 лет. В свою очередь, профильные лагеря предоставляют возможность отдохнуть ребятам до 18 лет.

– Профильные лагеря предоставляют широкий спектр разнообразных форм и методов воспитательной работы, способствующих развитию способностей детей, – продолжает Т.В. Яхновецкая. – В первую смену запланирована работа десяти лагерей туристическо-краеведческого, естественно-математического, православного, эколого-биологического профилей. Кроме того, будет функционировать лагерь труда и отдыха «Трудовое лето: зеленые школы». На базе 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов начнет работу девятидневный оздоровительный лагерь военно-патриотического профиля «Защитник Оте-

чества». Он примет ребят, состоящих на профилактическом контроле в школах и учете в инспекции по делам несовершеннолетних, детей из неблагополучных, многодетных, неполных и находящихся в социально опасном положении семей. В две смены там планируется оздоровить 70 подростков.

Татьяна Владимировна отмечает, что оздоровление детей в профильных лагерях (сроком не более девяти дней) с использованием государственных средств, а также в лагерях с дневным пребыванием в течение каждого каникулярного периода не исключает их направление в течение года на оздоровление в лагеря с круглосуточным пребыванием с использованием государственных средств.

Два раза в год в лагере могут отдохнуть дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в приемных и опекунских семьях, интернатных учреждениях, домах семейного типа, детских деревнях и социальных приютах, ребята из многодетных и неполных семей.

Таким образом, к началу июня лагеря Борисовщины будут готовы к приему детей. Так, с 4 июня двери радушно распахнут «Чайка», «Бродовка», «Салют» и «Світанак», а «Строитель» начнет работу с 6 июня. Кроме того, на протяжении оздоровительной кампании будет проводиться мониторинг всех лагерей Борисовского района, главный акцент которого будет сделан на безопасности пребывания детей.

О размере дотаций на путевки в летние оздоровительные лагеря на 18 дней

Так, в среднем путевка в «Бродовку» обойдется в 429 руб. (с учетом дотации стоимость составит приблизительно 233 руб.). Отдохнуть в «Чайке» можно будет за 433 рубля (с учетом дотации – за 237 руб.), в «Світанке» цена путевки будет 433 руб. (с учетом дотации – 238 руб.).

Самые высокие цены в этом сезоне на отдых в лагерях «Салют» и «Строитель». Пребывание в «Салюте» обойдется в 514 руб. (с учетом дотации – в 290 руб.), в «Строителе» – в 486 руб. (с учетом дотации – в 290 руб.). Кроме того, долевое участие составит 96 руб. и 130 руб. соответственно.

Лагеря «Строитель», «Бродовка», «Чайка», «Світанак» будут работать в четыре смены, «Салют» – в три. Возможность приобрести путевки еще есть. Алгоритм такой: родители должны обратиться в комиссию по оздоровлению своего предприятия, которая связывается с руководством лагерей или их собственниками. Неработающие граждане и индивидуальные предприниматели за справкой о праве получения путевки с использованием государственных средств должны обратиться в представительство Минского областного управления по оздоровлению и санаторно-курортному лечению по Борисовскому району.

Дополнительная информация о санаторно-курортном лечении и оздоровлении по тел.: 73-05-43.