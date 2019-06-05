В выходные изменят движение на площади Ванеева - будут менять асфальт

Источник материала: Tut.by

8 и 9 июня внесут изменения в городские маршруты, пока будут укладывать асфальт на Партизанском проспекте и улице Ванеева. Об этом предупреждает «Столичный транспорт и связь».



Снимок из архива. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

В субботу и воскресенье будут асфальтировать четную сторону Партизанского проспекта и участок улицы Ванеева — по сути, площадь. На этот период движение троллейбусов там отменяется.

Поэтому пассажирам нужно учесть, что вместо троллейбуса № 3 запустят автобус № 3Т.

Движение троллейбуса № 16 в направлении ДС «Чижовка-1» организуется по проспекту Партизанскому, улице Олега Кошевого, проспекту Рокоссовского, улицам Малинина, Крупской, Кабушкина, Ташкентской, Голодеда; а в направлении ж/д вокзала — без изменений.

Маршрут троллейбуса № 34 со стороны РК «Зеленый луг-3» сокращается по улице Радиальной до диспетчерской станции «Дражня», маршруту присвоят номер № 34Д, а со стороны диспетчерской станции «Ангарская-4» — отменяется.

Маршрут троллейбусов № 41 выполнятся не будет. В то же время на маршруте № 60 увеличат количество подвижного состава и продлят время его работы.

Чтобы компенсировать снятые троллейбусы, организуют временные автобусы:

— № 917 «ДС Дражня — Чижовка-6» со следованием по улицам Радиальной, Ваупшасова, Долгобродской, Буденного, Партизанскому проспекту, улицам Кабушкина, Ташкентской, Голодеда в прямом направлении; по улицам Голодеда, Ташкентской, Кабушкина, Партизанскому проспекту, улицам Ванеева, Ваупшасова, Радиальной — в обратном направлении.

— № 941 «ДС Уручье-2 — ДС Малинина» со следованием по улице Руссиянова, проспекту Независимости, улицам Филимонова, Запорожской, Радиальной, Ваупшасова, Ванеева, Партизанскому проспекту, улице Олега Кошевого, проспекту Рокоссовского, улице Малинина в прямом направлении; по улице Малинина, проспекту Рокоссовского, улице Олега Кошевого, Партизанскому проспекту, улицам Буденного, Долгобродской, Ваупшасова, Радиальной, Запорожской, Филимонова, проспекту Независимости, улице Руссиянова — в обратном направлении.

Вот еще несколько корректировок в автобусных маршрутах:

— № 2С, 84 со стороны улицы Денисовской организуются по улицам Ванеева, Олега Кошевого, Партизанскому проспекту, улицам Буденного, Долгобродской и далее по маршрутам, с остановками «АВ Восточный» по улице Олега Кошевого и «Буденного» по улице Буденного; со стороны улицы Долгобродской — по Ванеева, Партизанскому проспекту, улицам Олега Кошевого, Ванеева и далее по маршрутам без остановок на изменяемом участке;

— № 59 — в направлении диспетчерской станции «Чижовка» организуется по улицам Ваупшасова, Долгобродской, Буденного, Партизанскому проспекту и далее по маршруту с выполнением всех остановок на изменяемом участке, в том числе «Пл. Ванеева»; в направлении улицы Кульман — без изменений;

— № 93 — от улицы Денисовской до Партизанского проспекта в обоих направлениях организуется по улицам Ванеева, Олега Кошевого, со всеми остановками на изменяемом участке.

Пассажирам, у которых есть проездные или единые проездные на определенный период времени (без лимита поездок) и в составе которых один из видов транспорта — троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов № 3Т, 59, 79, 917, 941 на участках, дублирующих троллейбусные маршруты № 3, 16, 34, 41.