Объездили метлу, научили Лето водить хороводы. Летняя резиденция Чеботовичского центра народного творчества встретила первых гостей из Узовской школы.
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Объездили метлу, научили Лето водить хороводы. Летняя резиденция Чеботовичского центра народного творчества встретила первых гостей
06.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Объездили метлу, научили Лето водить хороводы. Летняя резиденция Чеботовичского центра народного творчества встретила первых гостей из Узовской школы.
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Объездили метлу, научили Лето водить хороводы. Летняя резиденция Чеботовичского центра народного творчества встретила первых гостей
Объездили метлу, научили Лето водить хороводы. Летняя резиденция Чеботовичского центра народного творчества встретила первых гостей из Узовской...
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