Источник материала: Газета Авангард

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





Сегодня в период с 15.00 до 22.00 в юго-западных и центральных районах Беларуси ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен град. В Минске грозы, сильные ливни и шквалистый ветер прогнозируются в период с 17.00 до 22.00.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/oranzhevyj-uroven-opasnosti-objjavlen-v-belarusi-vo-vtoroj-polovine-dnja-iz-za-groz-350121-2019/

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