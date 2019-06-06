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В Минской и Гомельской областях ввели запрет на посещение лесов - высок риск пожара
06.06.2019 23:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 10 районах Минской и Гомельской областей закрыты леса для посещения. Такая информация указана
В Гомельской области запреты введены в Брагинском, Лоевском, Гомельском, Добрушском, Ветковском, Чечерском и Кормянском районах. В Минской области закрыты леса в Столбцовском, Дзержинском и Минском районах.
Как рассказал
Причиной тому аномально теплая погода с температурным фоном на 5−8 °С выше климатической нормы. Как
Напомним, в период действия запрета людям нельзя посещать леса (даже для отдыха), также въезжать туда на личном транспорте. Исключением, как правило, являются дороги, ведущие к населенным пунктам или дачным участкам через лес. Во всех остальных случаях нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей) по ст. 15.29 КоАП. Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.
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В Гомельской области запреты введены в Брагинском, Лоевском, Гомельском, Добрушском, Ветковском, Чечерском и Кормянском районах. В Минской области закрыты леса в...
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