В Минской и Гомельской областях ввели запрет на посещение лесов - высок риск пожара

Источник материала: Tut.by

В 10 районах Минской и Гомельской областей закрыты леса для посещения. Такая информация указана на онлайн-карте Министерства лесного хозяйства.



Фото: Иван Яриванович

В Гомельской области запреты введены в Брагинском, Лоевском, Гомельском, Добрушском, Ветковском, Чечерском и Кормянском районах. В Минской области закрыты леса в Столбцовском, Дзержинском и Минском районах.

Как рассказал в эфире ОНТ министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, в этих районах установлен самый высокий 5-й класс пожарной опасности.

Причиной тому аномально теплая погода с температурным фоном на 5−8 °С выше климатической нормы. Как сообщил Белгидромет , в ближайшие дни на территорию страны продолжит поступать очень теплый воздух с юга Европы, так что жаркая неустойчивая погода сохранится.

Напомним, в период действия запрета людям нельзя посещать леса (даже для отдыха), также въезжать туда на личном транспорте. Исключением, как правило, являются дороги, ведущие к населенным пунктам или дачным участкам через лес. Во всех остальных случаях нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей) по ст. 15.29 КоАП. Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.