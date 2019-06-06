﻿ В Чечерске пара убила пенсионера из-за мести и денег, а чтобы скрыть следы, подожгла дом и тело. 21.by
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В Чечерске пара убила пенсионера из-за мести и денег, а чтобы скрыть следы, подожгла дом и тело

06.06.2019 22:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завершено расследование уголовного дела об убийстве 63-летнего жителя Чечерска, чье обгоревшее тело было найдено на месте пожара в его доме. Следователи установили, что мужчина был убит.


7 ноября работникам МЧС поступило сообщение о пожаре дома на улице Братьев Лизюковых в Чечерске. Прибывшие на место происшествия спасатели при исследовании задымленного дома обнаружили обгоревшее тело хозяина жилища.

Экспертиза показала, что на теле присутствовали резаные раны, характерные для насильственной смерти. Вскоре были задержаны подозреваемые. Ими оказались знакомые погибшего — 29-летний мужчина и его 23-летняя сожительница.

По версии следствия, 5 ноября пара похитила у мужчины часть полученной пенсии — 225 рублей, которые лежали у него в паспорте на багажнике велосипеда. В следующий вечер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли к пенсионеру домой, избили его и похитили 60 рублей, а также бутылку водки.

На следующий день пенсионер написал на обидчиков заявление в милицию и уже ночью те ему отомстили — проникли в дом били руками и ногами, а также наносили удары колюще-режущими предметами. От полученных травм мужчина умер.

Чтобы скрыть следы преступления, сожители облили пол и тело погибшего бензином, а затем подожгли.

Задержанным предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых «Кража, совершенная повторно, группой лиц», «Грабеж, соединенный с насилием, совершенный повторно, группой лиц, с проникновением в жилище», «Убийство, совершенное с собой жестокостью группой лиц». Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Задержанным предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых «Кража, совершенная повторно, группой лиц», «Грабеж, соединенный с...
 
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