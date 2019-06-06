﻿ Доступна для всех, но под охраной. В сквере Минска установили скульптуру за 341 тысячу долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доступна для всех, но под охраной. В сквере Минска установили скульптуру за 341 тысячу долларов

06.06.2019 22:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В сквере по улице Притыцкого, 60/2, у главного офиса Белгазпромбанка, торжественно открыли скульптуру Осипа Цадкина «Носитель даров». Ее приобрели в Нью-Йорке за Минске появилась новая скульптура. Ее купили в Нью-Йорке за 341 тысячу долларов">341 тысячу долларов на торгах аукционного дома Christie’s. Мы посмотрели, как выглядит скульптура, а также поинтересовались, как ее будут охранять.


На улице Притыцкого, возле офиса Белгазпромбанка, сегодня торжественно открыли купленную в Нью-Йорке скульптуру уроженца Витебска Осипа Цадкина. Для этого в течение трех месяцев обустраивали сквер возле офиса. Пространство, кстати, создавали по проекту, разработанному молодыми архитекторами-студентами. Сквер назвали «Площадь Цадкина».

В день открытия для минчан устроили праздник с музыкой, небольшим фудкортом и развлечениями до 23 часов. На мероприятие пригласили также вип-гостей.








— Впервые работа мировой знаменитости представлена в городском пространстве. Я не буду говорить о том, что в Минске нет достойных скульптурных композиций, памятников, безусловно, это есть и это здорово. Но мы хотели сделать еще одну точку городского пространства, — сказал председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, открывая скульптуру.


Виктор Бабарико

Бабарико не видит разницы, в каком районе, для кого и где установлена скульптура.

— Абсолютно убежден в том, что все люди одинаковы. Почему в Париже не боятся ставить, а мы должны бояться? В Беларуси люди точно так же бережно относятся к любой скульптурной композиции, как и во всем мире. Везде есть экстремисты, которые могут что-то сломать и что-то плохое сделать. Их — абсолютное меньшинство. Мы не хотим делать для меньшинства, для людей, которые плохие. Мы делаем для большинства, — говорит Бабарико.


Как рассказали нам, за территорией, где установлена скульптура, служба безопасности Белгазпромбанка будет наблюдать с помощью видеокамер.

— Мы не считаем нужным принимать дополнительные меры безопасности. Мы верим в белорусов.

В коллекции Белгазпромбанка есть несколько работ Цадкина. Одна из них пока находится в музее истории Витебского народного художественного училища — ее банк планирует установить на улице в родном городе художника.

— Это зависит не от нас. Мы готовы ее поставить в Витебске точно так же, как и здесь. Есть очень красивый проект для пространства Осипа Цадкина, даже намного интереснее, чем здесь. Нам нужно государственно-частное партнерство, мы предложение сделали, теперь очередь за Витебским облисполкомом. Но не всегда получается сделать исключительно за свои деньги, хочется сделать это вместе с кем-то, с партнерами, пока не получается, — объясняет Виктор Бабарико.


Первоначально скульптура «Носитель даров» была создана из дерева в 1937 году. В центре композиции — человек, в руках которого корабль. Это один из главных символов произведения, отсылка к родине автора, к фамильному делу его семьи — судостроению.

Есть несколько экземпляров скульптуры «Навигатор», которые создавались под авторским надзором Цадкина. В Европе таких только две — одну установили сегодня в Минске, на Притыцкого, вторая — в 7-м округе Парижа, у выхода с Моста инвалидов.


Осип Цадкин — один из ярких представителей Парижской школы, уроженцев Беларуси. Он родился 28 января (9 февраля) 1888 года в Витебске. В 1905-м родные отправили его к родственникам на север Англии. В 1905—1909 годах жил в Лондоне, после переехал в Париж, где умер в 1967 году.

Произведения Цадкина представлены в известных музейных и частных собраниях разных стран мира. Семь его произведений (4 скульптуры и 3 картины) находятся в корпоративной коллекции Белгазпромбанка.


Читайте также

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика