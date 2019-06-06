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Жара, но дожди. Погода в Витебске в выходные
07.06.2019 08:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Беларуси будет очень жарко,
В субботу, 8 июня, в дневные часы воздух прогреется до +27…29 °С. Возможны дождь и гроза.
В воскресенье, 9 июня, днем +25…27 °С. Переменная облачность, дождь.
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В выходные в Беларусь продолжит поступать очень теплый воздух с юга Европы, так что жаркая погода сохранится.
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