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Жара, но дожди. Погода в Витебске в выходные

07.06.2019 08:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Беларуси будет очень жарко, сообщает pogoda.by. Однако вся неделя была сухая — а теперь ждем дожди.

В субботу, 8 июня, в дневные часы воздух прогреется до +27…29 °С. Возможны дождь и гроза.

В воскресенье, 9 июня, днем +25…27 °С. Переменная облачность, дождь.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В выходные в Беларусь продолжит поступать очень теплый воздух с юга Европы, так что жаркая погода сохранится.
 
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