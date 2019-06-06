Жара, но дожди. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные в Беларуси будет очень жарко, сообщает pogoda.by. Однако вся неделя была сухая — а теперь ждем дожди.

В субботу, 8 июня, в дневные часы воздух прогреется до +27…29 °С. Возможны дождь и гроза.

В воскресенье, 9 июня, днем +25…27 °С. Переменная облачность, дождь.

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