Город, как один большой парник. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни температура воздуха хоть и снизится, но легче от этого станет только огурцам да помидорам на грядках. Дожди и, как следствие, высокая влажность превратят Гомель в один большой парник.

В субботу ожидается + 27ºС, облачно с прояснениями, вероятность грозы 80%.

В воскресенье — утром без осадков, днем +29ºС, временами дожди.

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