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Город, как один большой парник. Погода в Гомеле в выходные
07.06.2019 08:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшие дни температура воздуха хоть и снизится, но легче от этого станет только огурцам да помидорам на грядках. Дожди и, как следствие, высокая влажность превратят Гомель в один большой парник.
В субботу ожидается + 27ºС, облачно с прояснениями, вероятность грозы 80%.
В воскресенье — утром без осадков, днем +29ºС, временами дожди.
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В ближайшие дни температура воздуха, хоть и понизится, но легче от этого станет только огурцам да помидорам на грядках. Дожди и, как результат, большая влажность...
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