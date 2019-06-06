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Жара, грозы и дожди. Погода в Гродно в выходные

07.06.2019 08:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно будет жарко. В субботу — почти все время солнечно, в воскресенье обещают дожди, сообщает pogoda.by.

В субботу, 8 июня, днем — небольшая облачность, возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха — до +27°С.

В воскресенье, 9 июня, переменная облачность, возможен дождь, вечером — ясно и без осадков. Воздух днем прогреется до +23°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В выходные в Гродно будет жарко. В субботу - почти все время солнечно, в воскресенье обещают дожди.
 
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