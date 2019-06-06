Жара, грозы и дожди. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно будет жарко. В субботу — почти все время солнечно, в воскресенье обещают дожди, сообщает pogoda.by.

В субботу, 8 июня, днем — небольшая облачность, возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха — до +27°С.

В воскресенье, 9 июня, переменная облачность, возможен дождь, вечером — ясно и без осадков. Воздух днем прогреется до +23°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .