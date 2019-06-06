Дорогой велосипед Лукашенко, драка в «секонде», отпуск на Нарочи и «Отче наш» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Надоела жара, да? Но все равно хорошо, что прогнозы синоптиков по вчерашней буре не сбылись. На этой неделе в Беларуси установилась аномально теплая погода — на 5−8°С жарче климатической нормы, в некоторых городах побиты температурные рекорды. В выходные будет не легче , так что — все на пляж !





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Вы любите трдельники? Ах, пока не знаете, что это такое? Знакомьтесь, Виталий! Воообще он учитель музыки, но в свободное время Виталий занят своим небольшим бизнесом. У парня есть прицепчик, в котором он готовит известную в Европе сладость — тот самый трдельник. Рассказать, где попробовать ?





Если вам раньше говорили, что печенье — это вредно, — забудьте. Вон американцу именно оно помогло сорвать джекпот в 345 миллионов долларов! Как так вышло? Сейчас объясним .

в 345 миллионов долларов! Как так вышло? . Когда что-то не получается в родной стране, кажется, что самое лучшее решение — уехать за границу. Там и возможностей больше, и зарплаты выше, и люди другие. Но так ли это на самом деле? Знакомьтесь, вот белорусы, которые вернулись домой — так чего же им больше всего не хватало на чужбине? Смотрите здесь .

— так чего же им больше всего не хватало на чужбине? . Если вы тоже очень любите родину, то и отпуск, наверное, проводите здесь (особенно актуально перед подорожанием шенгенской визы )? За последние годы в Беларуси появилось много достойных туристических объектов, все больше людей стараются открыть туристам нашу историю и показать самые красивые уголки страны. Мы решили за несколько недель объехать известные белорусские курорты и посмотреть, чем они сегодня могут привлечь туристов. Сегодня в проекте «Отпуск на родине» — Нарочь .





Папа Франциск изменил текст молитвы «Отче наш» — и новая редакция возмутила многих католических священников и пользователей соцсетей: «Это молитва Господа. Она не является и никогда не была личной молитвой папы, и в Новом Завете мы имеем слова самого Иисуса». Что именно изменилось, расскажем здесь .

— и новая редакция возмутила многих католических священников и пользователей соцсетей: «Это молитва Господа. Она не является и никогда не была личной молитвой папы, и в Новом Завете мы имеем слова самого Иисуса». . А в минский гипермаркет зашла… лошадь . Ну, как зашла — застряла в дверях. Хотите увидеть на видео этот курьезный случай ? (спойлер: ни одна лошадь не пострадала).

. Ну, как зашла — застряла в дверях. ? (спойлер: ни одна лошадь не пострадала). Вот еще один водитель пытается доказать ГАИ, что ехал трезвым — а его лишили ни за что . Адвокаты, кстати, нашли в действиях ГАИ множество нарушений, но парень по-прежнему без прав. Дошел уже до Верховного суда !

. Адвокаты, кстати, нашли в действиях ГАИ множество нарушений, но парень по-прежнему без прав. ! Вы звоните в дверной звонок , когда приходите в гости? А вам звонят? Ха, в зависимости от вашего ответа мы можем абсолютно точно угадать ваш возраст !

, когда приходите в гости? А вам звонят? Ха, в зависимости от вашего ответа мы можем ! Внимание, есть молодое дарование, ищет подработку на лето! Богдан умеет немало: занимается дизайном, программирует на Python, отлично говорит на английском языке, может сыграть на гитаре, научить шахматам и даже показать, как правильно выращивать базилик на балконе. Но, главное, Богдан умеет и хочет учиться новому. Может, кто-то как раз искал себе в команду такого вундеркинда ?

О СПОРТЕ

У футбольного «Динамо» — новый тренер . Ну, как новый, вы все его уже давно и хорошо знаете . Надеемся, третий приход станет самым ярким.

. Ну, как новый, вы все его уже . Надеемся, третий приход станет самым ярким. « Крумкачы », похоже, всё: экономический суд начал дело о банкротстве футбольного клуба . Задолженность клуба перед кредиторами — более 350 тыс. рублей.

», похоже, всё: экономический суд начал дело о . Задолженность клуба перед кредиторами — более 350 тыс. рублей. А первое в истории белорусского футбола «детское класико» видели? В Бресте вчера сыграли 13-летние футболисты брестского «Динамо» и БАТЭ. Кто победил и как это было — давайте расскажем здесь .





Все новости четверга, 6 июня

Кстати. если вы вчера пропустили прямой эфир нашей очередной « Экономики на пальцах », то вот здесь можно посмотреть в записи . О чем говорили? В основном, об Украине : как меняется отношение к Беларуси с приходом Зеленского (видели, кстати, как он ответил подписантам петиции о его отставке?). Но не только об этом, конечно.

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