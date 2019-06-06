Дорогой велосипед Лукашенко, драка в «секонде», отпуск на Нарочи и «Отче наш» - все за вчера

Надоела жара, да? Но все равно хорошо, что прогнозы синоптиков по вчерашней буре не сбылись. На этой неделе в Беларуси установилась аномально теплая погода — на 5−8°С жарче климатической нормы, в некоторых городах побиты температурные рекорды. В выходные будет не легче, так что — все на пляж!
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Белорусы, кажется, нам всем срочно нужно новое кольцо! Да не для украшения, а чтобы рассчитываться им в магазине! Ничего не поняли? Тогда скорее сюда, объясним.
Помните, на днях рассказывали, что в Беларуси разрешили сбивать беспилотники? Давайте теперь объясним, где и как летать, чтобы сохранить дрон. Как думаете, чем сбивать будут? Автоматом Калашникова или «глушилкой»?..
Люди писали в «Белнефтехим» с предложением снизить цены на топливо — и им ответили: конечно, нет (но хотя бы с объяснениями).
Что будем делать с секондом? Нам недавно грозили дополнительным регулированием торговли секонд-хендом — чтобы «любовь к белорусской одежде у населения только прирастала». Спасибо, конечно, но, может, вы нас спросите? Мы тут узнали, что думают об инициативах люди в Минске и регионах: «У нашей промышленности есть только один вариант повышения продаж — шить нормальные вещи, из тканей нормальных расцветок и продавать их по адекватным ценам. Если начнут просто закрывать секонды, народ все равно к отечественным производителям не пойдет. Будет как с рынками».
Посмотрели, как студенты тестировали столовую на две тысячи человек в Студенческой деревне, которая во время Европейских игр будет принимать спортсменов. Их задача — прийти в указанное время и поесть. В следующий раз нестудентов тоже зовите, мы тоже справимся! Кстати, спортсмены и гости Игр, если вам неохота жить в общагах и питаться в столовке, то напоминаем, что отели столицы ждут вас. Например, в гостиницу МВД в номер за 220 долларов не желаете? Вид из окна — на городового!
Знаете, кстати, что лишь одна страна изъявила желание провести III Европейские игры в 2023 году? Давайте расскажем, какая.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Вы любите трдельники? Ах, пока не знаете, что это такое? Знакомьтесь, Виталий! Воообще он учитель музыки, но в свободное время Виталий занят своим небольшим бизнесом. У парня есть прицепчик, в котором он готовит известную в Европе сладость — тот самый трдельник. Рассказать, где попробовать?
Если вам раньше говорили, что печенье — это вредно, — забудьте. Вон американцу именно оно помогло сорвать джекпот в 345 миллионов долларов! Как так вышло? Сейчас объясним.
Когда что-то не получается в родной стране, кажется, что самое лучшее решение — уехать за границу. Там и возможностей больше, и зарплаты выше, и люди другие. Но так ли это на самом деле? Знакомьтесь, вот белорусы, которые вернулись домой — так чего же им больше всего не хватало на чужбине? Смотрите здесь.
Если вы тоже очень любите родину, то и отпуск, наверное, проводите здесь (особенно актуально перед подорожанием шенгенской визы)? За последние годы в Беларуси появилось много достойных туристических объектов, все больше людей стараются открыть туристам нашу историю и показать самые красивые уголки страны. Мы решили за несколько недель объехать известные белорусские курорты и посмотреть, чем они сегодня могут привлечь туристов. Сегодня в проекте «Отпуск на родине» — Нарочь.
Папа Франциск изменил текст молитвы «Отче наш» — и новая редакция возмутила многих католических священников и пользователей соцсетей: «Это молитва Господа. Она не является и никогда не была личной молитвой папы, и в Новом Завете мы имеем слова самого Иисуса». Что именно изменилось, расскажем здесь.
Вот еще один водитель пытается доказать ГАИ, что ехал трезвым — а его лишили ни за что. Адвокаты, кстати, нашли в действиях ГАИ множество нарушений, но парень по-прежнему без прав. Дошел уже до Верховного суда!
Внимание, есть молодое дарование, ищет подработку на лето! Богдан умеет немало: занимается дизайном, программирует на Python, отлично говорит на английском языке, может сыграть на гитаре, научить шахматам и даже показать, как правильно выращивать базилик на балконе. Но, главное, Богдан умеет и хочет учиться новому. Может, кто-то как раз искал себе в команду такого вундеркинда?
О СПОРТЕ
У футбольного «Динамо» — новый тренер. Ну, как новый, вы все его уже давно и хорошо знаете. Надеемся, третий приход станет самым ярким.
«Крумкачы», похоже, всё: экономический суд начал дело о банкротстве футбольного клуба. Задолженность клуба перед кредиторами — более 350 тыс. рублей.
А первое в истории белорусского футбола «детское класико» видели? В Бресте вчера сыграли 13-летние футболисты брестского «Динамо» и БАТЭ. Кто победил и как это было — давайте расскажем здесь.