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Дорогой велосипед Лукашенко, драка в «секонде», отпуск на Нарочи и «Отче наш» - все за вчера

07.06.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Надоела жара, да? Но все равно хорошо, что прогнозы синоптиков по вчерашней буре не сбылись. На этой неделе в Беларуси установилась аномально теплая погода — на 5−8°С жарче климатической нормы, в некоторых городах побиты температурные рекорды. В выходные будет не легче, так что — все на пляж!


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


  • Люди писали в «Белнефтехим» с предложением снизить цены на топливо — и им ответили: конечно, нет (но хотя бы с объяснениями).
  • Что будем делать с секондом? Нам недавно грозили дополнительным регулированием торговли секонд-хендом — чтобы «любовь к белорусской одежде у населения только прирастала». Спасибо, конечно, но, может, вы нас спросите? Мы тут узнали, что думают об инициативах люди в Минске и регионах: «У нашей промышленности есть только один вариант повышения продаж — шить нормальные вещи, из тканей нормальных расцветок и продавать их по адекватным ценам. Если начнут просто закрывать секонды, народ все равно к отечественным производителям не пойдет. Будет как с рынками».
  • А дело о драке из-за б/у трусов в «секонде» Бобруйска помните? Николая, которому три года усиленного режима с конфискацией дали за то, что он подрался в своем магазине с женщиной, не в первый раз укравшей там трусы, помните? Он тогда не согласился с приговором, подал апелляцию — и здравый смысл победил: Николаю переквалифицировали статью, изменили наказание и отпустили из-под стражи. Плакали все — но в этот раз от счастья! Судя по радости на форуме, за него болела вся страна.
  • Посмотрели, как студенты тестировали столовую на две тысячи человек в Студенческой деревне, которая во время Европейских игр будет принимать спортсменов. Их задача — прийти в указанное время и поесть. В следующий раз нестудентов тоже зовите, мы тоже справимся! Кстати, спортсмены и гости Игр, если вам неохота жить в общагах и питаться в столовке, то напоминаем, что отели столицы ждут вас. Например, в гостиницу МВД в номер за 220 долларов не желаете? Вид из окна — на городового!
  • Знаете, кстати, что лишь одна страна изъявила желание провести III Европейские игры в 2023 году? Давайте расскажем, какая.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Вы любите трдельники? Ах, пока не знаете, что это такое? Знакомьтесь, Виталий! Воообще он учитель музыки, но в свободное время Виталий занят своим небольшим бизнесом. У парня есть прицепчик, в котором он готовит известную в Европе сладость — тот самый трдельник. Рассказать, где попробовать?


  • Если вам раньше говорили, что печенье — это вредно, — забудьте. Вон американцу именно оно помогло сорвать джекпот в 345 миллионов долларов! Как так вышло? Сейчас объясним.
  • Когда что-то не получается в родной стране, кажется, что самое лучшее решение — уехать за границу. Там и возможностей больше, и зарплаты выше, и люди другие. Но так ли это на самом деле? Знакомьтесь, вот белорусы, которые вернулись домой — так чего же им больше всего не хватало на чужбине? Смотрите здесь.
  • Если вы тоже очень любите родину, то и отпуск, наверное, проводите здесь (особенно актуально перед подорожанием шенгенской визы)? За последние годы в Беларуси появилось много достойных туристических объектов, все больше людей стараются открыть туристам нашу историю и показать самые красивые уголки страны. Мы решили за несколько недель объехать известные белорусские курорты и посмотреть, чем они сегодня могут привлечь туристов. Сегодня в проекте «Отпуск на родине» — Нарочь.


  • Папа Франциск изменил текст молитвы «Отче наш» — и новая редакция возмутила многих католических священников и пользователей соцсетей: «Это молитва Господа. Она не является и никогда не была личной молитвой папы, и в Новом Завете мы имеем слова самого Иисуса». Что именно изменилось, расскажем здесь.
  • А в минский гипермаркет зашла… лошадь. Ну, как зашла — застряла в дверях. Хотите увидеть на видео этот курьезный случай? (спойлер: ни одна лошадь не пострадала).
  • Вот еще один водитель пытается доказать ГАИ, что ехал трезвым — а его лишили ни за что. Адвокаты, кстати, нашли в действиях ГАИ множество нарушений, но парень по-прежнему без прав. Дошел уже до Верховного суда!
  • Вы звоните в дверной звонок, когда приходите в гости? А вам звонят? Ха, в зависимости от вашего ответа мы можем абсолютно точно угадать ваш возраст!
  • Внимание, есть молодое дарование, ищет подработку на лето! Богдан умеет немало: занимается дизайном, программирует на Python, отлично говорит на английском языке, может сыграть на гитаре, научить шахматам и даже показать, как правильно выращивать базилик на балконе. Но, главное, Богдан умеет и хочет учиться новому. Может, кто-то как раз искал себе в команду такого вундеркинда?

О СПОРТЕ

  • У футбольного «Динамо» — новый тренер. Ну, как новый, вы все его уже давно и хорошо знаете. Надеемся, третий приход станет самым ярким.
  • «Крумкачы», похоже, всё: экономический суд начал дело о банкротстве футбольного клуба. Задолженность клуба перед кредиторами — более 350 тыс. рублей.
  • А первое в истории белорусского футбола «детское класико» видели? В Бресте вчера сыграли 13-летние футболисты брестского «Динамо» и БАТЭ. Кто победил и как это было — давайте расскажем здесь.


Все новости четверга, 6 июня

Кстати. если вы вчера пропустили прямой эфир нашей очередной «Экономики на пальцах», то вот здесь можно посмотреть в записи. О чем говорили? В основном, об Украине: как меняется отношение к Беларуси с приходом Зеленского (видели, кстати, как он ответил подписантам петиции о его отставке?). Но не только об этом, конечно.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Доброе утро! Надоела жара, да? Но все равно хорошо, что прогнозы синоптиков по вчерашней буре не сбылись. На этой неделе в Беларуси установилась аномально теплая...
 
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