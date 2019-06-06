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«Скважины - они как женщины и любую фальшь чувствуют». Нефтяник - о своей работе

07.06.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На градуснике +30, а на небе ни облачка. Мы с Александром Кузьминичем стоим на горячем от солнца песке, и он показывает мне колбу с только что выкачанной из-под земли нефтью. Новый выпуск совместного с ОАО «Криница» проекта «Моцныя» привел нас туда, где работают истинные мужчины: невозмутимые, сильные, настоящие. Наш герой — оператор по добыче нефти и газа, который работает в этой сфере уже 27 лет.

«Одну скважину зову Красавицей, другую — Чудовищем»


— На работу я приезжаю около 8 утра. После моего обязательно «моцнага» завтрака. Мне просто необходимо хорошо и плотно поесть, а не только выпить чай, — объясняет Александр. — Жена об этом прекрасно знает и готовит все, что я люблю. А я люблю навернуть с утра и кашу, и борщ: поел — и есть силы на целый день.

В начале дня герой вместе с бригадой переодевается и принимается за уборку.

— Неожиданно, да? — улыбается собеседник. — У нас нет клинеров, поэтому весь мужской коллектив занимается подготовкой домика к рабочему дню. Потом ждем разнарядку. Когда мастер получает задание на сегодня, то звонит нам, распределяет работу, и после этого мы разъезжаемся каждый по своим делам: например, на обход.

Александр обычно отправляется объезжать свои подопечные «качалки» — установки, которые добывают нефть с глубины 2500 метров. За день осматривает три десятка скважин, некоторые — по нескольку раз. Отбирает пробы нефти, измеряет уровень пластовой жидкости (смеси воды, нефти и газа. — Прим. TUT.BY) в скважинах. И так уже 27 лет подряд.


— Я свою работу не просто отбываю: это смысл моей жизни. Если бы мне тут не нравилось, я бы просто не смог столько продержаться на этой должности. Не говоря о том, чтобы выкладываться на все 100%, как я стараюсь делать каждый день.

К работе у героя особый подход:

— Знаете, скважины — они же как женщины и любую фальшь по отношению к себе почувствовали бы. Мало того, среди них есть отзывчивые и покладистые, а есть и со сложным характером. Одинаковых нет: у всех свои особенности, поэтому к каждой нахожу индивидуальный подход. Некоторым даю прозвища. Например, одну за покладистость зову Красавицей, а другую за непростой характер — Чудовищем.


В детстве нефтяник мечтал стать пожарным, но не прошел по здоровью. Уже подал документы в лесохозяйственный институт, но в последний момент передумал и отнес их в училище, которое готовило специалистов по нефтедобыче. Выпустился, поработал пару лет и вдруг понял, что не хочет никуда уходить, ведь нашел свое призвание в этой профессии.

— Я все сделал правильно, когда пришел сюда. Нашел себя здесь. С удовольствием обучаю новичков-операторов, которые только приходят в бригаду. Нельзя сказать, что вчерашние выпускники после университета совсем ничего не знают. Знают, но эти знания не подкреплены никакой практикой, и без хорошего наставника в первые годы — просто беда, — считает Александр.

По словам героя, в его жизни было много хороших учителей:

— Каждый из них делился своими знаниями, а я никогда не отказывался их перенимать. Впитывал как губка, строил себя как специалиста буквально по кирпичику. Наверное, поэтому сейчас редко допускаю ошибки. Но если вдруг ошибается кто-то из коллег, первая реакция — помочь. Объяснить, как сделать так, чтобы промах не повторялся. Чувствую, возможно, что в их ошибках есть и доля моей вины. Это уже даже не работа, а что-то личное, ведь с коллегами мы очень дружны.


«Всегда можно успеть стать нефтяником»

Династию нефтяников в семье Кузьминичей пока продолжить некому. Сын и две дочери героя интереса к профессии не проявляют. Но Александр не расстраивается: своих детей он учит в первую очередь быть самими собой. Говорит, заниматься в жизни тем, что тебе не по душе, — очень большая ошибка.

— Для младшей на днях прозвенел последний звонок. И сейчас нам всем предстоит переживать за ее поступление, тем более что у дочки — семь пятниц на неделе. Я сам до сих пор не знаю, кем она будет. Волнуюсь, конечно, но, знаете: если что, всегда можно успеть стать нефтяником, — смеется Александр.

Он признается, что гордится своей семьей:

— Бывают такие вечера, что хочется просто прийти домой, упасть на диван и лежать. Но уже у входа в квартиру меня поджидают два любимца — коты Тяпа и Китя.


Любимцы появились в семье случайно: одного подобрала на улице дочка, второго — жена героя.

— Вы бы видели, как коты рады приходу любимого хозяина! А потом меня обнимают жена и дочка, мы разговариваем с ними обо всем на свете, — делится герой. — И вдруг усталость исчезает, и остается только хорошее настроение. Пропадают все проблемы, все лишнее и плохое, накопленное за день, уходит. И я готов снова идти на работу и быть там самым лучшим.

Это не пустые слова — лучшим Александра неоднократно признавали на профессиональных конкурсах. Своими победами он, безусловно, очень гордится. Но, по мнению героя, «моцныя» люди необязательно должны иметь награды:

— Человек, которому поставили смертельный диагноз, а он продолжает сражаться за свою жизнь, не забывая при этом про семью и работу — «моцны». Доярка, которая каждый день, встает в 4 утра и едет на ферму, где работает весь день — «моцная». Если ты способен признать собственные ошибки и извиниться, ты — «моцны». Слабакам это не под силу. И, наконец, «моцны» человек — обязательно добрый. Душа у него широкая. Он всегда готов поделиться положительными эмоциями с другими: вовремя улыбнуться, сказать «спасибо».


«А чего мне бояться? Я хорошо делаю свою работу»

Недавно Александр Кузьминич снялся в документальном мини-фильме проекта «Моцныя. История с характером». В главной и единственной роли — он сам.

— Сначала было боязно соглашаться на съемки: я все-таки не актер и не оратор. Но потом подумал: а чего мне бояться? Я хорошо делаю свою работу, у меня много успехов, которыми можно гордиться, — объясняет герой. — Почему бы не рассказать об этом другим? И своим примером, бесконечной любовью к профессии привлечь в эту сферу активных молодых людей.

Друзья, конечно, подкалывали, мол, ты теперь звезда. Но какая там звезда? Я же не стал требовать у начальства звездных гонораров. Хотя у меня и без того зарплата «моцная». Понятно, что любому человеку всегда хочется еще больше, но я и этой доволен. Пока мой «звездный» план — доделать дома ремонт. Давно не хватало сил до него добраться.


На вопрос о том, что бы Александр посоветовал себе 16-летнему, он, не задумываясь, отвечает:

— Учиться и мечтать. Быть дружелюбным, добросовестным и справедливым. Всегда помогать тем, кто в этом нуждается. И обязательно быть честным. Я эти советы до сих пор часто даю сам себе. С последним не всегда получается. В каких-то случаях могу покривить душой, но только тогда, когда точно знаю, что правда ударит человека гораздо сильнее и больнее, чем ложь.

Впереди — заключительный выпуск проекта, в котором мы познакомимся с еще одним сильным человеком, его мыслями и удивительной профессией.

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Мы встретились с Александром Кузьмичом - оператором по добыче нефти и газа, который трудится в этой сфере уже 27 лет. Герой рассказал о том, как пришел в свою...
 
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