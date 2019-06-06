Детская шалость закончилась пожаром

Источник материала: Навiны Палесся



Первые дни каникул в районе начались жарко и в прямом, и в переносном смысле. 2 июня в 19.30 часов в РОЧС поступило сообщение о возгорании гаража в гаражном кооперативе в р. п. Речица. Как пояснили в Столинском РОВД, поджог совершили два подростка, личности которых устанавливаются.

Есть очевидец, который сообщил, что мальчишки пытались поджечь дверь другого гаража, но он их прогнал.

Очевидно, несовершеннолетние решили довести дело до конца на другой стороне гаражного массива…

Просим всех, кому что-либо известно о поджигателях, сообщить в милицию по номеру 102 (анонимность гарантирована).

И обращаемся к родителям несовершеннолетних Столинщины с настоятельной просьбой: максимально контролировать досуг своих детей в каникулярное время.

Лилия ГУЩА

Фото Максима СВИРСКОГО