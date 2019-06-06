Молодёжь выбирает. Выездной семинар актива

Источник материала: Навiны Палесся



30 мая состоялся выездной семинар актива Столинского РК ОО «БРСМ» в г. Минске, в рамках которого представители предприятий, организаций, учреждений нашего района посетили Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь и встретились с депутатом Столинского избирательного округа Александром Боболовичем.

Активисты первичек побывали на заводе «Интеграл» и в ОАО «МИНСК Кристалл».

Виктория БОРЗИХИНА, бухгалтер Столинского РК ОО «БРСМ»:

– Выездные семинары РК ОО “БРСМ” организовывает не первый раз, в том числе и в Палату представителей. Считаю, что побывать там, где решаются важные государственные вопросы, почетно и ответственно. Сразу ощущаешь свою сопричастность ко всему, что происходит в стране.

Семинар прошел интересно. Познавательные экскурсии в столице, приятное общение и масса положительных эмоций.

Ольга КАСПЕРСКАЯ, секретарь первички Столинского профессионального лицея сельскохозяйственного производства:

– Я благодарна за отлично организованное мероприятие районному комитету. Семинар прошел на высшем уровне. Взяла для себя много новой и полезной информации.

Владимир ЖЛАБО, секретарь первички пограничной комендатуры «Речица:

– На встрече такого уровня мне довелось присутствовать впервые. Побывать в том месте, где собираются талантливейшие люди нашей страны, а тем более пообщаться с ними, дают возможность с иной стороны посмотреть на себя и свои возможности. Ведь когда мы смотрим на политиков с экранов телевизоров, они кажутся совсем другими, недосягаемыми. И совсем другие ощущения, когда вот они – прямо перед тобой. Мы смогли получить ответы на многие интересующие вопросы из первых уст.

Самое главное, что я почерпнул из нашего визита в парламент: не важно, кто ты – военный или медицинский работник, повар или рабочий, – только от тебя зависит, чего ты добьёшься в жизни. У каждого из нас есть выбор: бездействовать, плыть по течению или кропотливо работать, чтобы стать профессионалом и быть полезным своему коллективу, городу, стране.

Людмила КАСПЕРОВИЧ