ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот: велосипед ушёл за поворот, или Как порядочные люди велосипеды «воровали»

07.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

Вот: велосипед ушёл за поворот, или Как порядочные люди велосипеды «воровали»

Профилактическая беседа с продавцом

Достаточно одной минуты, чтобы совершить кражу. Достаточно одной минуты, чтобы потерять двухколёсного друга. Лично засекала на часах во время совместного рейда «НП» и сотрудников отдела правопорядка и профилактики и отделения уголовного  розыска Столинского РОВД.

Наша цель – профилактика краж велосипедов. Объекты нашего внимания – крупные магазины Столина и Речицы, возле которых, не секрет, всегда есть велосипеды. Одни – надёжно пристёгнуты своими заботливыми хозяевами, другие – в свободном доступе. Садись и уезжай! Что мы примерно и сделали, чтобы повысить бдительность их владельцев на будущее.
«Родны кут» по ул. Терешковой. Тут не единожды пропадали велосипеды. Конец рабочего дня. У магазина всего два велосипеда. Один – скромный, абсолютно не пафосный, недорогой – пристёгнут. Второй – дорогой, горный, красивый – совершенно свободен для преступных посягательств. Старший оперуполномоченный уголовного розыска Александр Храпицкий отводит велосипед за угол. Мы же с вриод старшего инспектора отдела охраны правопорядка и профилактики Игорем Факадеем прогуливаемся неподалёку, чтобы лицезреть эффект от постановочной кражи.
Из магазина выходит мальчик с полным пакетом продуктов. Растерянно смотрит по сторонам в поисках своего железного коня. Затем в расстроенных чувствах поднимается по ступенькам и снова смотрит в обе стороны улицы. Велосипеда нет…
Долго переживать ребёнку не пришлось. Мы хоть и монстры профилактики, но всё же люди. Подходим:
– Что случилось?
Мальчик делится:
– Украли велосипед…
– А почему не пристегнул его? Замок ведь есть!
– Ключ дома забыл…
Возвращаем велосипед в целости и сохранности. Мальчишка безумно рад. Осталось только провести профилактическую беседу на тему «Береги велосипед», что мы и делаем. Мальчик обещает следить за сохранностью велосипеда.

Вот: велосипед ушёл за поворот, или Как порядочные люди велосипеды «воровали»

Бюджетный, но правильный велосипед (надёжно пристёгнут)

«Родны кут» по ул. Брестской. Два велосипеда – взрослый и детский. Мы относим взрослый за угол и ждём доверчивого покупателя. Тем временем из магазина выходит мама с мальчиком лет четырёх-пяти. Детский велосипед принадлежит им. Проводим профилактическую беседу на тему, что, мол, неплохо бы следить за сохранностью дорогих вещей. Тут, кстати, тоже не раз пропадали велосипеды. Мама делится:
– Да, детский велосипед сейчас стоит как взрослый… Я и сама частенько оставляю свой велосипед рядом с магазином… Никогда не задумывалась… Теперь вот придётся!
Хозяина взрослого велосипеда всё нет. Из магазина вышел последний покупатель. Срабатывает метод дедукции: велосипед, вероятно, принадлежит одному из продавцов? Так и есть. Выходит девушка – велосипеда нет. Разумеется, расстраивается. Возвращаем ей её железного коня, и выясняется, что он… был заблокирован! Но это не помешало оперуполномоченному угрозыска поднять его, как пушинку, и отнести за угол! Значит, не помешает и воришке? Так что очевидно: такое профилактическое средство от кражи не слишком надёжно. Да, далеко вор велосипед не утащит. Но если есть авто, то украсть велосипед – дело трёх минут. Кстати, на магазине висит видеокамера. Но она направлена на крыльцо. Обзор – два квадратных метра. Смысл такого обзора?
…В микрорайоне наше внимание привлекают сразу несколько бесхозных велосипедов. Два у аптеки, один у «Острова чистоты», ещё парочка у «Родного кута».
Начнём с аптеки. Велосипеды хоть и не были заблокированы или пристёгнуты, но находились под зорким оком пожилого мужчины:
– Это наши с женой велосипеды. Она в аптеке – я за сторожа!
Похвально. Такой вариант профилактики кражи нас вполне устраивает.
Перемещаемся к «Острову чистоты». Велосипед тут знатный – современный красавчик со светлыми колёсами. Забираем его и прячем возле почты. Выясняется, что велосипед тоже принадлежит продавцу. Девушка в шоке от потери, но, узнав, что попала в рамки профилактической акции и кража липовая, — расслабляется, начинает улыбаться. Но… забирает велосипед внутрь магазина. От греха подальше.
Мы объехали ещё несколько магазинов. Везде одна и та же реакция: ой, всегда оставляю, никогда не пристёгиваю, никто не украдёт. Такая наивность поражает и обескураживает. Ведь с потеплением в районе украдено уже восемь велосипедов! Практически все они горные, стоят немало. И их воровали не только у магазинов (путём свободного доступа!), но и из подъездов с домофонами, где владельцы двухколёсных коней чувствовали себя гораздо увереннее. Но это цветочки. Пару лет назад мальчишки украли велосипед у магазина в райцентре. На камерах были зафиксированы и опознаны, а затем задержаны на стадионе. Оказалось, что это шестой велосипед в их копилке ЗА ДЕНЬ! У реки были спрятаны остальные…
Так что от кражи не застрахован никто. Согласна: банальная фраза. Но она — чистая правда. Вырисовывается логичный вопрос: зачем лишний раз искушать вора? Зачем оставлять без присмотра велосипеды, мотоциклы, стремянки, помпы и многое-многое другое?.. Вокруг слишком много любопытных глаз. И не все они принадлежат честным людям. Просто помните об этом…
Лилия ГУЩА
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Достаточно одной минуты, чтобы совершить кражу. Достаточно одной минуты, чтобы потерять двухколёсного друга. Лично засекала на часах во время совместного
 
Новости дня
Новости общества
 
Благотворительный забег для взрослых и детей пройдет в Борисове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика