Вот: велосипед ушёл за поворот, или Как порядочные люди велосипеды «воровали»

Источник материала: Навiны Палесся





Достаточно одной минуты, чтобы совершить кражу. Достаточно одной минуты, чтобы потерять двухколёсного друга. Лично засекала на часах во время совместного рейда «НП» и сотрудников отдела правопорядка и профилактики и отделения уголовного розыска Столинского РОВД.

Наша цель – профилактика краж велосипедов. Объекты нашего внимания – крупные магазины Столина и Речицы, возле которых, не секрет, всегда есть велосипеды. Одни – надёжно пристёгнуты своими заботливыми хозяевами, другие – в свободном доступе. Садись и уезжай! Что мы примерно и сделали, чтобы повысить бдительность их владельцев на будущее.

«Родны кут» по ул. Терешковой. Тут не единожды пропадали велосипеды. Конец рабочего дня. У магазина всего два велосипеда. Один – скромный, абсолютно не пафосный, недорогой – пристёгнут. Второй – дорогой, горный, красивый – совершенно свободен для преступных посягательств. Старший оперуполномоченный уголовного розыска Александр Храпицкий отводит велосипед за угол. Мы же с вриод старшего инспектора отдела охраны правопорядка и профилактики Игорем Факадеем прогуливаемся неподалёку, чтобы лицезреть эффект от постановочной кражи.

Из магазина выходит мальчик с полным пакетом продуктов. Растерянно смотрит по сторонам в поисках своего железного коня. Затем в расстроенных чувствах поднимается по ступенькам и снова смотрит в обе стороны улицы. Велосипеда нет…

Долго переживать ребёнку не пришлось. Мы хоть и монстры профилактики, но всё же люди. Подходим:

– Что случилось?

Мальчик делится:

– Украли велосипед…

– А почему не пристегнул его? Замок ведь есть!

– Ключ дома забыл…

Возвращаем велосипед в целости и сохранности. Мальчишка безумно рад. Осталось только провести профилактическую беседу на тему «Береги велосипед», что мы и делаем. Мальчик обещает следить за сохранностью велосипеда.





«Родны кут» по ул. Брестской. Два велосипеда – взрослый и детский. Мы относим взрослый за угол и ждём доверчивого покупателя. Тем временем из магазина выходит мама с мальчиком лет четырёх-пяти. Детский велосипед принадлежит им. Проводим профилактическую беседу на тему, что, мол, неплохо бы следить за сохранностью дорогих вещей. Тут, кстати, тоже не раз пропадали велосипеды. Мама делится:

– Да, детский велосипед сейчас стоит как взрослый… Я и сама частенько оставляю свой велосипед рядом с магазином… Никогда не задумывалась… Теперь вот придётся!

Хозяина взрослого велосипеда всё нет. Из магазина вышел последний покупатель. Срабатывает метод дедукции: велосипед, вероятно, принадлежит одному из продавцов? Так и есть. Выходит девушка – велосипеда нет. Разумеется, расстраивается. Возвращаем ей её железного коня, и выясняется, что он… был заблокирован! Но это не помешало оперуполномоченному угрозыска поднять его, как пушинку, и отнести за угол! Значит, не помешает и воришке? Так что очевидно: такое профилактическое средство от кражи не слишком надёжно. Да, далеко вор велосипед не утащит. Но если есть авто, то украсть велосипед – дело трёх минут. Кстати, на магазине висит видеокамера. Но она направлена на крыльцо. Обзор – два квадратных метра. Смысл такого обзора?

…В микрорайоне наше внимание привлекают сразу несколько бесхозных велосипедов. Два у аптеки, один у «Острова чистоты», ещё парочка у «Родного кута».

Начнём с аптеки. Велосипеды хоть и не были заблокированы или пристёгнуты, но находились под зорким оком пожилого мужчины:

– Это наши с женой велосипеды. Она в аптеке – я за сторожа!

Похвально. Такой вариант профилактики кражи нас вполне устраивает.

Перемещаемся к «Острову чистоты». Велосипед тут знатный – современный красавчик со светлыми колёсами. Забираем его и прячем возле почты. Выясняется, что велосипед тоже принадлежит продавцу. Девушка в шоке от потери, но, узнав, что попала в рамки профилактической акции и кража липовая, — расслабляется, начинает улыбаться. Но… забирает велосипед внутрь магазина. От греха подальше.

Мы объехали ещё несколько магазинов. Везде одна и та же реакция: ой, всегда оставляю, никогда не пристёгиваю, никто не украдёт. Такая наивность поражает и обескураживает. Ведь с потеплением в районе украдено уже восемь велосипедов! Практически все они горные, стоят немало. И их воровали не только у магазинов (путём свободного доступа!), но и из подъездов с домофонами, где владельцы двухколёсных коней чувствовали себя гораздо увереннее. Но это цветочки. Пару лет назад мальчишки украли велосипед у магазина в райцентре. На камерах были зафиксированы и опознаны, а затем задержаны на стадионе. Оказалось, что это шестой велосипед в их копилке ЗА ДЕНЬ! У реки были спрятаны остальные…

Так что от кражи не застрахован никто. Согласна: банальная фраза. Но она — чистая правда. Вырисовывается логичный вопрос: зачем лишний раз искушать вора? Зачем оставлять без присмотра велосипеды, мотоциклы, стремянки, помпы и многое-многое другое?.. Вокруг слишком много любопытных глаз. И не все они принадлежат честным людям. Просто помните об этом…

Лилия ГУЩА

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