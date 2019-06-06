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12 июня в Столинском РИК состоится заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения

07.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

12 июня в Столинском РИК состоится заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения
Уважаемые жители Столинского района!
12 июня 2019 года с 10.00 до 11.00 часов в здании Столинского районного исполнительного комитета состоится заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения по вопросам трудоустройства, обучения (переобучения), самозанятости, организации собственного дела, получения консультативной помощи.
Наш адрес: 225501, г. Столин, ул. Советская, 69, каб. 84 (3 этаж). Эл. адрес: stlcomz@brest.by.
Предварительная запись по тел. 6 23 39.

 
 
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Уважаемые жители Столинского района! 12 июня 2019 года с 10.00 до 11.00 часов в здании Столинского районного исполнительного комитета состоится
 
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