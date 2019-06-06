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До +31ºC. Синоптики предупреждают о жаре и грозах в пятницу

07.06.2019 09:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последний рабочий день на это неделе синоптики снова предупреждают о грозах, дожде и сильном ветре в некоторых районах, а после обеда обещают жару.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

"Днем 7 июня местами по юго-западной половине республики ожидаются грозы, при грозах сильные дожди и усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Во второй половине дня в отдельных районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31ºC", - сообщили в Белгидромет Минприроды.

В выходные, а также в начале следующей неделе так же ожидается жаркая погода с дождями и грозами.

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В последний рабочий день на это неделе синоптики снова предупреждают о грозах, дожде и сильном ветре в некоторых районах, а после обеда обещают жару.
 
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