В Гродненской области за два часа произошло три пожара из-за грозы

Источник материала: Tut.by

Из-за грозы в Свислочском и Берестовицком районах загорелись две хозяйственных постройки и баня, сообщает МЧС. Пожары произошли 6 июня днем.



Фото из Instagram, носит иллюстративный характер

Первый пожар произошел в 12.17 в деревне Мельновоо Свислочского района. Там загорелась хозпостройка. Огнем повреждены стены здания и имущество.

Второй пожар произошел через 20 мнут в деревне Павлюшки Берестовицкого района. Там загорелся сарай. Огнем повреждены крыша и частично перекрытие.

В 13.54 пожарным поступило сообщение о том, что в Свислочи на улице Цагельника загорелась баня во дворе частного дома. Огнем повреждена кровля.

Во всех случаях предполагаемая причина пожара — грозовой разряд молнии.

Кстати, в Гродно 6 июня прошел сильный дождь , который традиционно затопил центральные улицы города. Традиционно затопленными оказались улицы в исторической части города, где старая ливневая система не рассчитана на большие объемы воды. На улицах уровень воды поднялся на несколько сантиметров.