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В Гродненской области за два часа произошло три пожара из-за грозы
07.06.2019 09:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за грозы в Свислочском и Берестовицком районах загорелись две хозяйственных постройки и баня,
Первый пожар произошел в 12.17 в деревне Мельновоо Свислочского района. Там загорелась хозпостройка. Огнем повреждены стены здания и имущество.
Второй пожар произошел через 20 мнут в деревне Павлюшки Берестовицкого района. Там загорелся сарай. Огнем повреждены крыша и частично перекрытие.
В 13.54 пожарным поступило сообщение о том, что в Свислочи на улице Цагельника загорелась баня во дворе частного дома. Огнем повреждена кровля.
Во всех случаях предполагаемая причина пожара — грозовой разряд молнии.
Кстати, в Гродно 6 июня
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Из-за грозы в Свислочском и Берестовицком районах загорелись две хозяйственных постройки и баня. Пожары произошли 6 июня днем.
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