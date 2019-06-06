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В Гродненской области за два часа произошло три пожара из-за грозы

07.06.2019 09:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за грозы в Свислочском и Берестовицком районах загорелись две хозяйственных постройки и баня, сообщает МЧС. Пожары произошли 6 июня днем.


Фото из Instagram, носит иллюстративный характер

Первый пожар произошел в 12.17 в деревне Мельновоо Свислочского района. Там загорелась хозпостройка. Огнем повреждены стены здания и имущество.

Второй пожар произошел через 20 мнут в деревне Павлюшки Берестовицкого района. Там загорелся сарай. Огнем повреждены крыша и частично перекрытие.

В 13.54 пожарным поступило сообщение о том, что в Свислочи на улице Цагельника загорелась баня во дворе частного дома. Огнем повреждена кровля.

Во всех случаях предполагаемая причина пожара — грозовой разряд молнии.

Кстати, в Гродно 6 июня прошел сильный дождь, который традиционно затопил центральные улицы города. Традиционно затопленными оказались улицы в исторической части города, где старая ливневая система не рассчитана на большие объемы воды. На улицах уровень воды поднялся на несколько сантиметров.

 
Теги: Гродно
 
 
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Из-за грозы в Свислочском и Берестовицком районах загорелись две хозяйственных постройки и баня. Пожары произошли 6 июня днем.
 
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