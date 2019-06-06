В Гомеле сутки не будут продавать алкоголь

Источник материала: Tut.by

В связи с проведением выпускных вечеров в Гомеле будет запрещена продажа алкогольных напитков, сообщили в управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома.

Запрет введен с 8.00 8 июня до 8.00 9 июня.

В это время в магазинах вообще не будут продавать алкоголь, в том числе — пиво и слабоалкогольные напитки.

Ограничения не коснутся продажи алкоголя в барах, кафе и ресторанах.