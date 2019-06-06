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В Гомеле сутки не будут продавать алкоголь

07.06.2019 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с проведением выпускных вечеров в Гомеле будет запрещена продажа алкогольных напитков, сообщили в управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома.

Запрет введен с 8.00 8 июня до 8.00 9 июня.

В это время в магазинах вообще не будут продавать алкоголь, в том числе — пиво и слабоалкогольные напитки.

Ограничения не коснутся продажи алкоголя в барах, кафе и ресторанах.

 
Теги: Гомель
 
 
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Ограничения не коснутся продажи алкоголя в барах, кафе и ресторанах.
 
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