Не занятые в экономике граждане с 1 октября 2019 года будут платить полную стоимость за отопление

Источник материала: Кировец

Постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения

Кировского райисполкома обращает внимание граждан г.Кировска и Кировского района, что во исполнение Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24.04.2018 №314 «Об определении услуг, предоставляемых трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, и об условиях их предоставления», начиная с 1 октября 2019 года трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать услуги теплоснабжения, газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание (на 03.06.2019 г. теплоснабжение: субсидируемый тариф за 1 Гкал – 18,4831 руб., тариф по полному возмещению экономически обоснованных затрат за 1 Гкал – 88,99 руб.; газоснабжение: субсидируемый тариф за 1 куб. метр – 0,119 руб., тариф по полному возмещению экономически обоснованных затрат за 1 куб. метр – 0,4319 руб.).

Трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, комиссией может быть оказана консультативная, методическая и правовая помощь по Декрету №3 «О содействии занятости населения», вопросам трудоустройства, переобучения, открытии собственного дела с выделением субсидии, а также предоставление иных мер содействия занятости.