Петришенко о вступительной кампании: все должно быть комфортно, четко, справедливо

Источник материала: БелТА

Во время приема документов. Фото из архива

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для проведения вступительной кампании все готово, она должна пройти в комфортных условиях, четко и справедливо. Такие приоритеты обозначил сегодня председатель государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на первом заседании комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Централизованное тестирование начинается уже 11 июня. Для его проведения открыты 40 пунктов, все необходимые условия созданы. Добавлю, что с учетом температурного режима должна быть питьевая вода, дежурить медработники. Прошу также организовать логистику передвижения, чтобы на пропускных пунктах не было очередей. Все должно быть комфортно, оптимально и доступно. Такие же условия должны быть и на втором этапе кампании: в ходе приема документов, подготовки, проведения вступительных испытаний и зачисления абитуриентов", - сказал он.

Особое внимание будет уделено обращениям абитуриентов и их родителей, чтобы соблюсти принцип справедливости для каждого, подчеркнул Игорь Петришенко.

Председатель комиссии обратил внимание на пропускной режим в местах проведения кампании. Вход разрешен только по специальным документам, никакие другие "корочки" такого права не дают.

"Ежегодно повторяются попытки абитуриентов воспользоваться мобильными телефонами и другими устройствами. Через комиссии, с помощью средств массовой информации необходимо еще раз довести, что любые подобные попытки будут пресекаться, а абитуриент не будет допущен к тестированию. Об этом еще раз будут предупреждать в пунктах пропуска", - добавил Игорь Петришенко.

Он попросил также организовать дополнительное информирование на местах о датах и времени проведения тестирования, работы комиссии.

В этом году на первый этап вступительной кампании - ЦТ - были зарегистрированы 76 888 человек, почти на 7% меньше показателей прошлого года, это самый низкий показатель за последние 6 лет. Если сравнивать с цифрами 2014 года, то речь идет о снижении на 30%.

Среди новаций нынешней вступительной кампании - прием на бюждетную форму обучения иностранных граждан. На эти цели выделено 100 грантов, но пока планируется организовать собеседование для 30 таких абитуриентов. Возможно также использование сертификатов ЦТ прошлого года.

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