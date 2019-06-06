Прямая телефонная линия

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Пройдет с заместителем Министра внутренних дел – командующим внутренними войсками генерал-майором Караевым Юрием Хаджимуратовичем.

Вопросы, касающиеся перспектив развития внутренних войск, специфики выполняемых ими служебно-боевых задач, порядка призыва на срочную службу и службу по контракту, обучения на факультете внутренних войск Военной академии Беларуси, а также проблемные вопросы, возникающие во время службы, можно будет задать с 09.00 до 12.00 по телефонам (8-017) 374-80-08, (8-017) 374-80-09.