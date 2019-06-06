Благотворительный забег для взрослых и детей пройдет в Борисове

Источник материала: Единство

Дистанция для взрослых составит 1,5 км, а для детей – 500 метров. Абсолютно все финишеры станут обладателями красивых памятных медалей.

Каждому бегуну будет присвоен именной номер. Выдача номеров пройдет в 9:30 у памятника письменности на главной аллее, в 10.00 начнется разминка. Организаторы предусмотрели места для переодевания и хранения вещей на время забега, питьевую воду.

Старт для детей назначен на 10.10, для взрослых – на 10.25.

После забега в парке запланирован большой семейный фестиваль «Здравушка-милк.Арт» с развлечениями для взрослых и детей: игровые площадки, интерактивные зоны, фотозоны, розыгрыши призов и подарков, также будут стоять фудтраки с едой. Ведущий фестиваля — Денис Курьян, на сцене выступят Анна Шалютина, Yogurtband и группа «Без билета».

До встречи на старте!

РАСПИСАНИЕ ЗАБЕГА:

9:30 – выдача регистрационных номеров у памятника письменности на главной аллее в Борисовском парке культуры и отдыха им. Горького

10:00 – разминка

10:10 – старт на дистанцию 500 м (детский)

10:25 – старт на дистанцию 1,5 км