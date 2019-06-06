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Двое жителей Орши обворовали чужую пасеку: хотели стать пчеловодами, но не умели
07.06.2019 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Двое молодых жителей Орши решили разводить пчел. Для этого они обворовали чужую пасеку. Подробности истории
20-летний житель Орши захотел заняться пчеловодством. Однако понял, что сам с нуля начать дело не сможет, и решил украсть чужие ульи. В свои планы парень посвятил 24-летнего товарища.
Ночью они вдвоем отправились на пасеку в глухой деревне и унесли оттуда пять ульев. Через несколько дней пришли туда снова и украли еще три домика. А в третий раз «пчеловодов» поймала на пасеке милиция.
В целом парни вынесли чужого имущества на 2 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи группой лиц.
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20-летний житель Орши захотел заняться пчеловодством. Однако понял, что сам с нуля начать дело не сможет, и решил украсть чужие ульи.
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