Двое жителей Орши обворовали чужую пасеку: хотели стать пчеловодами, но не умели

Источник материала: Tut.by

Двое молодых жителей Орши решили разводить пчел. Для этого они обворовали чужую пасеку. Подробности истории рассказывает милиция региона.

20-летний житель Орши захотел заняться пчеловодством. Однако понял, что сам с нуля начать дело не сможет, и решил украсть чужие ульи. В свои планы парень посвятил 24-летнего товарища.

Ночью они вдвоем отправились на пасеку в глухой деревне и унесли оттуда пять ульев. Через несколько дней пришли туда снова и украли еще три домика. А в третий раз «пчеловодов» поймала на пасеке милиция.

В целом парни вынесли чужого имущества на 2 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи группой лиц.