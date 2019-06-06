Жара и дожди. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

А вот и пятница! Готовимся к выходным и готовим зонты, потому что в Могилеве в ближайшие дни будет жарко, в основном солнечно, но и дожди с грозами тоже прогнозируют. По предварительным данным, вся следующая неделя будет примерно такой же, а столбик термометра грозит перевалить за +30°С.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 7 июня, будет до +25°С, солнечно, днем возможна гроза, вечером — небольшой дождь.

В субботу также будет до +25°С, днем и вечером могут пройти дожди и гроза, но они не будут долгими.

В воскресенье, 9 июня, небо также будет преимущественно чистым, но есть вероятность дождя и грозы. Столбик термометра будет колебаться в пределах +17…+26°С.

В понедельник погода существенно не изменится: прогнозируют солнце, до +25°С, и вероятность дождя тоже не исключена.

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