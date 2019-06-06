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Спланируйте маршрут. Улицу Кирова в Гомеле в выходные будет частично перекрывать
07.06.2019 11:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начиная с 18.00 7 июня и до 20.00 9 июня транспорт по улице Кирова от перекрестка улиц Кирова — Докутович до перекрестка улиц Кирова — Новополесской ходить не будет,
Автобусы маршрутов № 7 «Вокзал — микрорайон Кленковский» и № 38 «Вокзал — улица Сурганова» поедут по улицам Кирова, Хатаевича, Советской — и далее по маршруту.
Закрытие движения связано с работами по устройству канализации, теплоснабжения, а также светофорного регулирования улицы Кирова.
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Транспорт по улице Кирова от перекрестка улиц Кирова - Докутович до перекрестка улиц Кирова - Новополесской ходить не будет.
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