Спланируйте маршрут. Улицу Кирова в Гомеле в выходные будет частично перекрывать

Источник материала: Tut.by

Начиная с 18.00 7 июня и до 20.00 9 июня транспорт по улице Кирова от перекрестка улиц Кирова — Докутович до перекрестка улиц Кирова — Новополесской ходить не будет, сообщают «Гомельские ведомости».

Автобусы маршрутов № 7 «Вокзал — микрорайон Кленковский» и № 38 «Вокзал — улица Сурганова» поедут по улицам Кирова, Хатаевича, Советской — и далее по маршруту.

Закрытие движения связано с работами по устройству канализации, теплоснабжения, а также светофорного регулирования улицы Кирова.