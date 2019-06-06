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Спланируйте маршрут. Улицу Кирова в Гомеле в выходные будет частично перекрывать

07.06.2019 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начиная с 18.00 7 июня и до 20.00 9 июня транспорт по улице Кирова от перекрестка улиц Кирова — Докутович до перекрестка улиц Кирова — Новополесской ходить не будет, сообщают «Гомельские ведомости».

Автобусы маршрутов № 7 «Вокзал — микрорайон Кленковский» и № 38 «Вокзал — улица Сурганова» поедут по улицам Кирова, Хатаевича, Советской — и далее по маршруту.

Закрытие движения связано с работами по устройству канализации, теплоснабжения, а также светофорного регулирования улицы Кирова.

 
 
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Транспорт по улице Кирова от перекрестка улиц Кирова - Докутович до перекрестка улиц Кирова - Новополесской ходить не будет.
 
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