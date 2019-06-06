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Напротив брестской «чулочки» открыли фонтан за 300 тысяч рублей

07.06.2019 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 июня после большой реконструкции открыли фонтан перед ОАО «Брестский чулочный комбинат», пишет «Вечерний Брест».


Всего на него потратили около 300 тысяч рублей, сам фонтан и его механизмы стоят 20−30 тысяч рублей, рассказал директор предприятия Сергей Жевнерович.

По имеющейся информации, фонтан на улице Янки Купалы появился в 1980-е годы. Потом объект переживал разные времена. Старая чаша превратилась в… мусорку, а каждое подключение воды — в головную боль. Некоторое время назад руководство предприятия решило реанимировать замечательный объект и площадку перед ним. Причем, создать плоскостной фонтан, безопасный для детей. Рядом также установили удобные лавочки, открыли пространство, высадили низкорослые декоративные растения. Так что новая площадь с фонтаном должны стать центром притяжения для всех жителей «заводского» микрорайона.

Присутствовавший на открытии мэр Бреста Александр Рогачук сообщил, что в городе в ближайшие годы заработают еще два фонтана:

— Сейчас меня волнует судьба фонтана в районе электролампового завода. Было бы интересно реанимировать его и там. Это как задание всем нам на 2020-й год. Напомню, что ранее мы реставрировали фонтан и по улице Орджоникидзе — здесь применяются новые технологии, идет минимальное электропотребление.

 
Теги: Брест
 
 
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В будущем в Бресте заработают еще два фонтана.
 
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