В Минске на четыре месяца закроют часть улицы Шишкина

Источник материала: Tut.by

С 10 июня по 10 октября будет закрыто движение всех видов транспорта на участке улицы Шишкина в Минске. Вносятся изменения в городские маршруты. Об этом сообщает предприятие «Столичный транспорт и связь».



Снимок из архива. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Движение для всех видов транспорта закроют по улице Шишкина на участке от улицы Кулешова до 4-й детской городской больницы. Причина — строительные работы.

Поэтому движение автобусных маршрутов от остановки «ст. м. Партизанская» до улицы Машиностроителей организуется:

— № 59 в направлении Чижовки — по Партизанскому проспекту, улице Кулешова, 2-му Юношескому переулку, улице Крупской, с заездом на улице Шишкина с разворотом на временно обустроенном кольце, далее по улицам Шишкина, Крупской;

— в обратном направлении — по улице Крупской, с заездом на улицу Шишкина с разворотом на временном разворотном кольце, затем — по улицам Шишкина, Крупской, 2-му Юношескому переулку, улицам Кулешова, Партизанскому проспекту.

— № 79 в направлении автостанции «Автозаводская» — по Партизанскому проспекту, улицам Жилуновича, Тухачевского, Грекова, Васнецова, Кулешова, 2-му Юношескому переулку, улице Крупской, с заездом на улицу Шишкина с разворотом на временно обустроенном кольце, далее по улицам Шишкина, Крупской;

— в обратном направлении — по улице Крупской, с заездом на улицу Шишкина и разворотом на временном разворотном кольце, затем — по улицам Шишкина, Крупской, 2-му Юношескому переулку, улицам Кулешова, Васнецова, Грекова, Тухачевского, Жилуновича, Партизанскому проспекту.

Выполнение остановок «Шишкина» по одноименной улице организуется на раздельных посадочных площадках для каждого направления (о чем указано на месте).

Движение автобусов № 79Д организуется по Партизанскому проспекту, улице Жилуновича, Тухачевского, Грекова, Васнецова, Кулешова, 2-му Юношескому переулку, улице Крупской с выполнением всех промежуточных остановок на изменяемом участке в обоих направлениях.

Движение автобусов маршрута № 186 организуется до временного разворотного кольца «Шишкина» со следованием по Партизанскому проспекту, улицам Кабушкина, Крупской, Шишкина с выполнением всех промежуточных остановок на изменяемом участке в обоих направлениях.