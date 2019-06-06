В выходные в Бресте будут жара, дождь и гроза

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте будет жарко, но возможны дожди и грозы.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу утром будет тепло и ясно. Во второй половине дня воздух прогреется до +27°С. По прогнозу возможны дождь и гроза.

В воскресенье утром будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. К обеду распогодится. В городе будет ясно и без осадков. Столбик термометра поднимется до +24°С.

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