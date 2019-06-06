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В выходные в Бресте будут жара, дождь и гроза
07.06.2019 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте будет жарко, но возможны дожди и грозы.
В субботу утром будет тепло и ясно. Во второй половине дня воздух прогреется до +27°С. По
В воскресенье утром будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. К обеду распогодится. В городе будет ясно и без осадков. Столбик термометра поднимется до +24°С.
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В предстоящие выходные жарко, но возможны дожди и грозы.
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