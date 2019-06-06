Бесплатные электрички и автобусы доставят минских болельщиков после футбольных матчей в Борисове

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7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После матчей футбольной сборной Беларуси с Германией (8 июня) и Северной Ирландией (11 июня) в Борисове будут организованы бесплатные дополнительные электропоезда и автобусы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Оба поединка начнутся в 21.45 на поле "Борисов-Арены", а электрички отправятся из Борисова в 00.08 9 и 12 июня. По пути следования будут остановки: Печинский, Жодино-Южное, Заречное, Минск-Восточный, прибытие на станцию Минск-Пассажирский в 01.37.

Затем будет организована доставка болельщиков в "спальные" районы столицы. От диспетчерской станции "Восточная" автобусы стартуют в 01.45 по двум маршрутам: ул. Свердлова, Аранская, пр. Партизанский, ул. Ванеева, Ваупшасова, Алтайская, Ангарская, пр. Партизанский, ДС "Шабаны"; ул. Свердлова, Маяковского, Игуменский тракт, МКАД, ул. Уборевича, Ташкентская, Малинина, пр. Рокоссовского, АВ "Восточный".

С ул. Бобруйской автобусы выйдут в 01.55 еще по шести направлениям: ул. Чкалова, Брилевская, Казинца, Корженевского, Кижеватова; пр. Дзержинского, МКАД, ул. Шаранговича, Пономаренко; ул. Цеткин, Кальварийская, Притыцкого, Кунцевщина, Матусевича; пр. Победителей, ул. Радужная, Тимирязева, Орловская, Сурганова, Академическая, Радиальная; ул. Ленина, Богдановича, Некрасова, Коласа, Логойский тракт, ул. Седых, ДС "Калиновского"; пр. Независимости до станции метро "Уручье".-0-