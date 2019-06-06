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В Барановичском районе спасатели всю ночь тушили склад крупной мебельной компании
07.06.2019 12:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 6 июня барановичские спасатели тушили склад готовой продукции ООО «Диприз», расположенный в деревне Глинище, сообщает МЧС.
О пожаре на складе мебельной компании в 20.49. К моменту прибытия спасателей из склада готовой продукции шел дым, людей в здании не было. Всю ночь сотрудники МЧС боролись с пламенем. В результате пожар удалось локализовать и ликвидировать. Обошлось без пострадавших.
Огонь уничтожил 3000 квадратных метров кровли и продукцию, которая хранилась на складе.
Причина пожара устанавливается.
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Огонь уничтожил 3000 квадратных метров кровли и продукцию, которая хранилась на складе.
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