В Барановичском районе спасатели всю ночь тушили склад крупной мебельной компании

Источник материала: Tut.by

Вечером 6 июня барановичские спасатели тушили склад готовой продукции ООО «Диприз», расположенный в деревне Глинище, сообщает МЧС.



Фото: 112.by

О пожаре на складе мебельной компании в 20.49. К моменту прибытия спасателей из склада готовой продукции шел дым, людей в здании не было. Всю ночь сотрудники МЧС боролись с пламенем. В результате пожар удалось локализовать и ликвидировать. Обошлось без пострадавших.





Огонь уничтожил 3000 квадратных метров кровли и продукцию, которая хранилась на складе.

Причина пожара устанавливается.



