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В Барановичском районе спасатели всю ночь тушили склад крупной мебельной компании

07.06.2019 12:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 6 июня барановичские спасатели тушили склад готовой продукции ООО «Диприз», расположенный в деревне Глинище, сообщает МЧС.


Фото: 112.by

О пожаре на складе мебельной компании в 20.49. К моменту прибытия спасателей из склада готовой продукции шел дым, людей в здании не было. Всю ночь сотрудники МЧС боролись с пламенем. В результате пожар удалось локализовать и ликвидировать. Обошлось без пострадавших.


Огонь уничтожил 3000 квадратных метров кровли и продукцию, которая хранилась на складе.

Причина пожара устанавливается.


 
 
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Огонь уничтожил 3000 квадратных метров кровли и продукцию, которая хранилась на складе.
 
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