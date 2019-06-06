Новое в назначении пособий. Разъяснения дают специалисты

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С 28.03.2019 года вступило в действие постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.03.2019 № 187 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам государственного социального страхования», которое внесло изменения и в Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 № 569 (далее — Положение № 569), в отношении назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам лицам, уплачивающим самостоятельно взносы на обязательное государственное социальное страхование.

Так, пункт 2 Положения № 569 был дополнен частью следующего содержания:

«Лицам, самостоятельно уплачивающим обязательные страховые взносы в бюджет фонда на социальное страхование, в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании (далее — лица, уплачивающие обязательные страховые взносы самостоятельно), пособия назначаются по случаям временной нетрудоспособности, беременности и родов, наступившим:

в году постановки их на учет в качестве плательщиков в городских, районных, районных в городах отделах (секторах) областных (Минского городского) управлений Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (далее — территориальные органы Фонда), — если в этом году до наступления указанных случаев ими уплачены обязательные страховые взносы в бюджет фонда на социальное страхование не менее чем за 30 календарных дней;

в текущем календарном году, — если, согласно документам персонифицированного учета за отчетный год, обязательные страховые взносы в бюджет фонда на социальное страхование уплачены ими не менее чем за 183 календарных дня отчетного года либо за весь период со дня постановки на учет до окончания отчетного года».

Части первая и вторая пункта 26 Положения № 569 изложена в следующей редакции:

«Лицам, уплачивающим обязательные страховые взносы самостоятельно, пособия исчисляются из размера среднедневного дохода за календарный год, предшествующий году, в котором возникло право на пособия.

Для исчисления пособий принимается сумма дохода, с которой, согласно документам персонифицированного учета, уплачены обязательные страховые взносы в бюджет фонда на социальное страхование. Размер среднедневного дохода определяется путем деления суммы этого дохода на число календарных дней периода (периодов), указанных в документах персонифицированного учета, за которые уплачены обязательные страховые взносы в бюджет фонда на социальное страхование».

Пункт 36 Положения № 569 дополнен частью следующего содержания:

«Днем обращения за пособиями является день представления листков нетрудоспособности, выданных и оформленных в порядке, установленном законодательством, а в случаях, указанных в абзаце третьем части третьей пункта 2 настоящего Положения, для лиц, представивших листки нетрудоспособности до подачи документов персонифицированного учета за отчетный год, — день представления таких документов».

Таким образом, нормами Положения № 569 определены условия, при которых лица, уплачивающие обязательные страховые взносы самостоятельно, на основании представленных в органы Фонда сведений персонифицированного учета за отчетный год, будут иметь право на назначение пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, а также определен день, который является днем обращения за назначением вышеуказанных пособий.

Консультацию по вопросам назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам можно получить в Несвижском районном отделе Миноблуправления Фонда (г. Несвиж, ул. Совет-ская, д. 1, тел.: 8(01770) 5-91-29, 8(01770) 5-90-24).

Несвижский районный отдел Минского областного управления Фонда социальной защиты населения