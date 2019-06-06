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Программа мероприятий республиканского праздника «Купалье» (Александрия собирает друзей»)

07.06.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Программа мероприятий республиканского праздника «Купалье» (Александрия собирает друзей»)

6 июля (суббота)

14.00 – 24.00  — работа экскурсионного маршрута по тематическим площадкам праздника:  

«Зроблена ў Беларусi» – выставка продукции ОАО «Минский тракторный завод».

«Александрыйскі кірмаш» – праздничная выставка-ярмарка с работой экспозиционно-тематических купальских подворий, презентующих региональные фестивали и праздники.

«Александрыйская гасцiна» – торговые ряды, летние кафе.

«Друкарскі двор» – выставочная площадка на которой разместятся экспозиции, знакомящие с технологией производства бумаги старинным способом, печатным способом воспроизводится лист из библии Ф.Скорины, будут демонстрироваться печать офортов, работать выставочный павильон «Кніжны кірмаш».

«Яселка з ласункамі» – торговые точки с реализацией сладкой продукции (мороженое, попкорн, сладкая вата).

«Каравайная сяліба» – выставка-продажа хлебобулочных изделий, праздник кваса.

Молодежная площадка «Творчасць маладых» – презентация молодежных проектов.

«Кiрмашовыя забавы» – работа аттракционов.

 

14.00-21.00 — работа экспозиции «Малая радзіма» с посещением класса, в котором учился Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.

ГУО «Александрийская средняя школа Шкловского района». Краеведческий музей.

 

16.00-21.00 и 11.00-17.00 (воскресенье) «Свята цырка ў Александрыі» – цирковые выступления и программы артистов Белорусского государственного цирка.

 

Малая концертная площадка

14.00 – 15.15  — концерт творческих коллективов регионов Беларуси и стран-участниц «Суквецце талентаў» (с участием лучших народных и любительских коллективов всех областей Беларуси, будут отражены фестивальные бренды каждого региона республики).

15.30 – 16.30   — концерт «Купальская вясёлка» с участием детских творческих коллективов Могилевской области.

16.45 – 17.30  концертная программа «Купалля водар медунічны» с участием профессиональных творческих коллективов Могилевской области ансамбля песни и танца «Медуница», вокального ансамбля «Весялуха».

18.00 – 18.30  — церемония открытия республиканского праздника «Купалле» («Александрыя збірае сяброў») с участием любительских фольклорных коллективов областей Республики Беларусь, творческих коллективов, мастеров ДПИ – представителей стран и регионов Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины, Латвийской, Литовской Республик.

18.30 – 20.20 — эстрадно-развлекательная программа «Магия музыки и огня» с участием коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии.

19.20 – 19.50  — демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОССАФ им.А.М.Кулагина.

 

Концертная площадка народного творчества и творчества молодых

14.00 – 14.45 — музыкально-игровая программа «Казка пра чароўную кветку».

14.45 – 15.30  — концерт молодежных творческих коллективов «Поколение NEXT».

15.30 – 17.00 — конкурсная программа «Мiс Купалiнка».

17.00 – 20.30  — концерт «Любовь я к Родине храню» творческих коллективов регионов Республики Беларусь, бардовской песни.

 

Главная концертная площадка 

21.30 – 23.00   — гала-концерт с участием отечественных и зарубежных исполнителей. 

23.00 – 23.10  — праздничный фейерверк, лазерное шоу.

 

7 июля (воскресенье)

Малая концертная площадка

00.00 – 03.00  — молодежная дискотека с участием отечественных исполнителей, ведущих ди-джеев Беларуси.

 

Главная концертная площадка

11.00 – 13.00 — торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области в сопровождении заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова, с участием фольклорно-этнографического ансамбля «Неруш», артистов и коллективов Могилевской областной филармонии.

14.00-15.20 — концерт Анатолия Ярмоленко и ансамбля «Сябры».

 

Малая концертная площадка

15.20 – 15.50 — музыкальная программа «Беларусь, ты чароўная песня мая» с участием заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова, артистов Могилевской области.

16.00 – 17.00  — музыкально-танцевальная программа «Ад сэрца да сэрца» солистов Могилевской областной филармонии.

 

Концертная площадка народного творчества и творчества молодых

11.00 – 14.00 — проведение мастер-классов по массажу, парению в бане, релакс-терапии, вегетарианскому питанию, организации активного отдыха, по мыловарению и др.

14.00 – 14.15  — старт молодежного квеста.

14.15 – 15.20  — фестиваль красок на празднике «Купалле».

15.20 – 17.00 —  концерт бардовской песни «Александрийские встречи».

 

*В программе праздника возможны изменения

http://mogilev-region.gov.by

 
 
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6 июля (суббота) 14.00 – 24.00  — работа экскурсионного маршрута по тематическим площадкам праздника:   «Зроблена ў Беларусi» – выставка...
 
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