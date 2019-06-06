Редакция «Кіраўца» объявляет фотоконкурс «75 лет под мирным небом»

Источник материала: Кировец

Редакция газеты «Кіравец» обьявляет фотоконкурс «75 лет под мирным небом», посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Предлагаем вам представить искусством фотографии многообразие и красоту родного края, людей, интересные жизненные моменты — всего, что, по Вашему мнению, связано с темой мирной жизни в нашей родной Беларуси.

Лучшие фото будут опубликованы на страницах районной газеты «Кіравец» и на сайте.

Напоминаем, что, как всегда, при определении лучших снимков будут учитываться их оригинальность, необычность ракурса, качество. Желательно, чтобы под фото были придуманы оригинальные заголовки.

Фотоконкурс продлится до конца текущего года.

Лучшие работы будут отмечены призами редакции.

Приносите фото в редакцию районной газеты “Кіравец” (г.Кировск, ул. Пушкинская, д.19) или присылайте по электронной почте на адрес: kirovetc@mogilev.by . с пометкой «Фотоконкурс «Моя малая родина».

Лучшие снимки будут опубликованы на сайте районной газеты “Кіравец” и в самой газете.

Убедительная просьба вместе со снимками присылать свои координаты: имя, фамилию, адрес, номер телефона.

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Не забывайте заходить на наш сайт, делитесь мнениями и пожеланиями! Сообщайте свои контакты и авторство: кто, откуда, телефон и т.п.

http://www.kirovsk.by

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