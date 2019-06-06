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На ступеньках облиспокома сидел мужчина в крови. Что там произошло?
07.06.2019 12:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на крыльце облисполкома парень порезал себе вены,
Пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова рассказала, что произошло.
— Дежурные облисполкома заметили в мониторе камер видеонаблюдения, что на крыльце человек, который ведет себя неадекватно. Вышли оказать помощь — и увидели кровь. Вызвали скорую и милицию. Мужчина пытался оказать сопротивление, визуально он был ли в алкогольном, то ли в наркотическом опьянении. Его увезли в больницу.
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Дежурные облисполкома заметили в мониторе камер видеонаблюдения, что на крыльце человек, который ведет себя неадекватно.
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