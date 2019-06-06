На ступеньках облиспокома сидел мужчина в крови. Что там произошло?

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на крыльце облисполкома парень порезал себе вены, сообщает телеграм-канал NEXTA.





Пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова рассказала, что произошло.

— Дежурные облисполкома заметили в мониторе камер видеонаблюдения, что на крыльце человек, который ведет себя неадекватно. Вышли оказать помощь — и увидели кровь. Вызвали скорую и милицию. Мужчина пытался оказать сопротивление, визуально он был ли в алкогольном, то ли в наркотическом опьянении. Его увезли в больницу.