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На ступеньках облиспокома сидел мужчина в крови. Что там произошло?

07.06.2019 12:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на крыльце облисполкома парень порезал себе вены, сообщает телеграм-канал NEXTA.


Пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова рассказала, что произошло.

— Дежурные облисполкома заметили в мониторе камер видеонаблюдения, что на крыльце человек, который ведет себя неадекватно. Вышли оказать помощь — и увидели кровь. Вызвали скорую и милицию. Мужчина пытался оказать сопротивление, визуально он был ли в алкогольном, то ли в наркотическом опьянении. Его увезли в больницу.

 
Теги: Гомель
 
 
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Дежурные облисполкома заметили в мониторе камер видеонаблюдения, что на крыльце человек, который ведет себя неадекватно.
 
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