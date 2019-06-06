РЕПОРТАЖ: Маленькие секреты большого Мадрида

Источник материала: БелТА

Мадрид недавно принял международные соревнования по футболу в рамках социальной программы для детей "Футбол для дружбы" (#F4F), организованной ПАО "Газпром". В масштабных мероприятиях участвовали свыше 800 детей и взрослых из более чем 50 стран мира, в том числе Беларуси. Соревнования освещали журналисты из 160 стран. У корреспондентов БЕЛТА появилась редкая возможность побродить по улицам испанской столицы и приоткрыть маленькие секреты "самого испанского города в Испании", как называл Мадрид Эрнест Хэмингуэй.

Испанцы по праву гордятся своим историческим наследием. Буквально на каждой площади испанской столицы установлены памятники знаменитым литераторам и полководцам. Веласкес, Гойя, Лопе де Вега, герцог Альба - эти имена словно сходят со страниц старинных манускриптов. За памятниками тщательно ухаживают муниципальные службы. Ведь это еще и своеобразный капитал города - способ привлечения внимания миллионов туристов со всего мира.

Есть в Мадриде и памятник простому уборщику - на площади Хасинто Бенавенте. Таким образом мадридцы отдали дань уважения скромным и неприметным труженикам, ежедневно очищающим столичные улицы от тонн мусора, оставляемых туристами.

Мадрид - город музеев: исторических, художественных, научных. Но больше всего туристы стремятся попасть в знаменитый музей Прадо, которому в этом году исполнилось 200 лет. К слову, почти во всех музеях столицы Испании с понедельника по пятницу с 18 до 20 часов действуют часы бесплатного посещения. Это правило есть и в музее Прадо. Но будьте готовы, что придется постоять в очереди, ведь об этом знают и другие туристы, желающие сэкономить от 5 до 15 евро на билете. Впрочем, очередь движется довольно быстро, и у вас есть все шансы попасть в просторные и прохладные залы музея.

За два бесплатных часа все залы музея Прадо, конечно, не обойти. Ведь это три этажа, на которых выставлено более чем 2 тыс. работ. Поэтому лучше подготовиться заранее и решить, какие шедевры стоит посмотреть в первую очередь. Для этого на входе можно взять план музея, в том числе на русском языке, на страницах которого специально выделена подборка наиболее значимых произведений (полотна Гойи, Веласкеса, Эль Греко и других) с указанием этажа и зала, где они находятся. Кроме того, за 4 евро на стойке информации можно арендовать аудиогид. Введя на дисплее номер картины, вы услышите краткую лекцию об истории ее создания и авторе. При этом обратите внимание на специальный значок в виде наушников на табличках под картинами - только в этом случае услуга аудиогида доступна. Если же вы хотите узнать о музее Прадо подробнее, небольшой магазинчик на первом этаже предлагает буклеты стоимостью от 5 до 19,99 евро.

Фотографировать картины на мобильные устройства категорически запрещено. Несанкционированные съемки караются большим штрафом. Снимать можно в межзальных помещениях и только с разрешения служителей.

Для тех же, кто собирается в Мадрид в ближайшее время, сообщим, что до 7 июля 2019 года в залах Прадо выставлена отдельная экспозиция картин и скульптур известного швейцарского сюрреалиста Альберто Джиакометти (1901-1966).

Всего в Мадриде более 40 крупных парков, засаженных всевозможными экзотическими растениями - от ливанских кедров до африканских пальм. Это излюбленные места отдыха горожан и туристов. Один из самых известных - парк Буэн-Ретиро общей площадью 120 га. Он находится неподалеку от Прадо, и на его территории есть собственная выставочная площадка, так называемый Хрустальный дворец, построенный в 1887 году.

Кстати, до 8 сентября у вас есть шанс посетить в "Хрустальном дворце" бесплатную выставку работ известного американского скульптора Чарльза Рэя, названного газетой "Лос Анджелес Таймс" одним из самых загадочных современных мастеров.

В парке Буэн-Ретиро можно прогуляться по знаменитому розарию Ла-Росаледа. Он особенно прекрасен в период цветения. Как правило, это май - начало июня. Сейчас в саду насчитывается около 4 тыс. розовых кустов, а самому розарию уже более 100 лет.

Парк украшают великолепные фонтаны, есть на территории и озеро, где можно покататься на лодках (аренда обойдется в 3 евро за час). Перекусить можно в многочисленных кафе и ресторанах.

В жаркие дни жители Мадрида ищут спасения у знаменитых фонтанов города, где античные боги мирно соседствуют с Сервантесом, падшим ангелом и черепашками. Один из самых знаменитых - фонтан "Аполлон", его еще называют "Четыре времени года". Он расположен в квартале Кортес, строился с 1781 по 1802 год. Статую Аполлона с лирой в руках сопровождают фигуры, символизирующие времена года.

Чтобы понять Мадрид, непременно нужно попробовать его кухню. И здесь, конечно, лучше отойти от известных туристических маршрутов, расположенных преимущественно в центре. Не поленитесь, доберитесь до Куатро Каминос (буквальный перевод "четыре дороги"). Это название площади-перекрестка и района на северной окраине Мадрида.

Помимо того, что Куатро Каминос считается районом испанских брендов и настоящей Меккой для любителей недорогого шоппинга, здесь вы найдете и невероятное количество кафе, ресторанчиков, небольших рынков и продовольственных магазинов, которые можно назвать аутентичными, по-настоящему испанскими. И практически везде в этих заведениях вы встретите подвешенный к потолку знаменитый хамон.

Только испанцы смогли превратить обыкновенный свиной окорок (а именно так переводится слово хамон) в культовый бренд их страны. О нем писали древние римские императоры Диоклетиан и Марциал, упоминал в своих письмах знаменитый античный поэт и историк Марк Варрон. Желающим приобрести деликатес можем дать несколько полезных советов. Во-первых, покупать хамон лучше в магазинчиках, где закупаются сами испанцы, уж они точно знают в нем толк. Во-вторых, хамон не может стоить дешевле 15 евро за килограмм, все, что дешевле - либо поддельное, либо с истекшим сроком годности. В-третьих, в любом магазине можно попросить настрогать хамон в нужном количестве и упаковать в вакуум. А вот цельный окорок никогда не продают в такой упаковке, поэтому, если увидите подобное, лучше поищите другой магазин. И последнее: если заказали хамон в ресторане, не стесняйтесь, ешьте руками - хамон не терпит вилок!

Что же еще с великим удовольствием едят в Мадриде? Остановимся на испанском омлете (tortilla espanola). Приготовить его проще простого: перемешать взбитые яйца и жареный картофель - и на сковородку. Получается толстая лепешка. Мадридцы едят ее с XVII века в любое время суток. Невзирая на кажущуюся простоту ингредиентов, в продвинутых мадридских ресторанах с ним не боятся экспериментировать: то подают в стаканчике мелко натертую картошку под белковой пеной, то запекают кусочки картофеля с яйцом пашот. Второе по популярности блюдо - знаменитый холодный суп-пюре гаспачо (gazpacho). Готовят его из помидоров, огурцов, сладкого перца, лука и чеснока с добавлением оливкового масла. Предлагается он как в тарелках, так и в стаканах или чашках, иногда с добавлением мелко нарубленных овощей и гренок.

Ну и, конечно, паэлья - национальное блюдо Испании. В основе рис, который подкрашивается специями с добавлением оливкового масла. Паэлью часто готовят с овощами, курицей, морепродуктами. Подается обычно в больших сковородах на две, четыре и более персон. Мы заказали порцию паэльи с креветками, мидиями, раками, кальмарами и рыбой на двоих, стоила она 35 евро. Сразу заметим, для двоих - много.

Если появится желание попробовать все и сразу, то советуем заглянуть на рынок Mercado de San Miguel. Рынком он называется скорее по привычке. Раньше на этом месте действительно был рыбный рынок, но в начале XX века мадридцы построили просторное, современное и по нынешним меркам здание с огромными окнами-витринами, которое продувается со всех сторон. Сейчас это фуд-корт, включающий около 30 небольших точек с кухней на любой вкус. Здесь можно купить свежие и готовые морепродукты, всевозможные закуски (тапас), разные виды мяса, выпечку, овощи и фрукты. При желании можно устроиться перекусить под крышей у длинных барных стоек, расположенных по всему периметру рынка, с бокальчиком вина или пива, продающихся там же.

Что касается цен, то, например, чуррос (испанский десерт из заварного теста, обжаренный во фритюре) обойдется в 4-5 евро за порцию. Фрукты (яблоки, клубника, виноград, груши, апельсины, дыни) на местных рынках стоят от 1 до 3 евро. За бокадийо (испанская разновидность сэндвича) вы заплатите от 1,5 до 4 евро, а за свежевыжатый сок - от 1,5 евро за стакан. Тортилью с начинкой предлагают за 5-7 евро, пиццу - от 2 евро. Из напитков очень популярно местное светлое пиво "Эстрелла Галисия", производимое в городе Ла-Корунья. Пол-литровая бутылка обойдется в 2,13 евро.

Нам посчастливилось посетить этот удивительный город в преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА, который прошел 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано". Накануне решающего матча в столицу начали съезжаться болельщики футбольных клубов "Ливерпуль" и "Тоттенхем". И у атмосферы бесконечного праздника на улицах Мадрида появился английский акцент.

Весь центр города наводнили фанаты "Ливерпуля". "Красные" сидели в кафе и ресторанах, бродили по улицам и магазинам, позируя фотографам и распевая гимн любимой команды. Складывалась ощущение, что болельщики "Тоттенхема" не приехали, видимо, не особо рассчитывали на победу команды.

Все изменилось на подходе к стадиону. Корреспондент БЕЛТА в шапке "Ливерпуля" оказалась в самой гуще толпы фанатов "белых". Однако, несмотря на славу английских футбольных болельщиков, все вели себя достаточно мирно.

До начала церемонии официального открытия фанаты "Ливерпуля" спели гимн своей команды - песню You'll Never Walk Alone.

Около 21.00 на поле ворвалась известная американская группа Imagine Dragons, дав старт заключительному раунду футбольного турнира среди команд высшего дивизиона.

Последние аккорды песни еще звучали, а на поле уже выбежал персонал, и в течение нескольких минут исчезло оборудование, вышли команды, а покрытие стадиона стало травяным.

Кому-то матч показался откровенно скучным, возможно, так и было. По крайней мере, в первом тайме - после успешно реализованного пенальти Мохамеда Салаха. Но второй заставил изрядно понервничать.

После финального гудка болельщики "Тоттенхема" стали массово покидать стадион, за церемонией награждения остались наблюдать только фанаты "красных" и журналисты.

Вишенкой на торте в нашей вечерней программе стала покупка победного шарфа с надписью "Ливерпуль - чемпион". Приобрести его удалось в официальном магазине УЕФА за 30 евро.

Тот, кто хоть раз побывал в Мадриде, влюбляется в этот город на всю жизнь. Ведь как писал Кальдерон де ла Барка, "Мадрид - это родина для всех, город, с одинаковой нежностью принимающий в свой маленький мир каждого, кто попал в него хоть ненадолго". И не в последнюю очередь это связано с особенностями характера местных жителей. Они одновременно эмоциональны и сдержанны, чутки и независимы, доброжелательны и горды.

Если вам в Мадриде улыбаются и говорят "Ола!" (Привет!), это по-настоящему, искренне, а не только потому, что вы турист. Даже не зная английского, мадридец при помощи языка, жестов и мимики подскажет нужную улицу, а в случае чего подключит знакомых и родственников. Местные таксисты, одетые в белоснежные рубашки, всегда помогут донести до дверей отеля багаж. Полицейские, несмотря на их кажущуюся суровость, внимательно выслушают и проводят до ближайшей станции метро. Уличные музыканты здесь играют так, что заслуживают приглашения в известные коллективы. Возможно, эти ощущения субъективны, но именно такими показались авторам мадридцы.

Невозможно по-настоящему узнать Мадрид и его жителей за короткое время служебной командировки. А значит, есть повод еще раз сюда вернуться. Пока же мы говорим: "Adios, Madrid! Nos vemos pronto!" До свидания, Мадрид! До скорой встречи!

Александр КАРАБЛИКОВ,

Елена СОЛОНЕНКО,

фото авторов,

БЕЛТА. -0-