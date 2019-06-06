Правительство решило, как долго белорусские педагоги могут стажироваться за границей

Источник материала: Tut.by

Совет министров утвердил положение о порядке направления педагогических работников на стажировку в организациях иностранных государств.

Документ определяет, как долго белорусские педработники могут стажироваться за границей:

руководители из числа профессорско-преподавательского состава — до одной недели,

иные педагогические работники — до пяти месяцев.

По положению, критерии отбора для направления на стажировку за границей, следующие:

высокие результаты, достигнутые в педагогической деятельности;

разработка собственных методик преподавания;

создание научных или творческих проектов;

способность к освоению и внедрению инновационных педагогических технологий, передового мирового опыта;

владение иностранным языком в объеме, необходимом для освоения содержания программы стажировки.