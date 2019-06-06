|
Правительство решило, как долго белорусские педагоги могут стажироваться за границей
07.06.2019 12:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Совет министров утвердил
Документ определяет, как долго белорусские педработники могут стажироваться за границей:
По положению, критерии отбора для направления на стажировку за границей, следующие:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет министров утвердил положение о порядке направления педагогических работников на стажировку в организациях иностранных государств.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)