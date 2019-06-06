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Правительство решило, как долго белорусские педагоги могут стажироваться за границей

07.06.2019 12:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет министров утвердил положение о порядке направления педагогических работников на стажировку в организациях иностранных государств.

Документ определяет, как долго белорусские педработники могут стажироваться за границей:

  • руководители из числа профессорско-преподавательского состава — до одной недели,
  • иные педагогические работники — до пяти месяцев.

По положению, критерии отбора для направления на стажировку за границей, следующие:

  • высокие результаты, достигнутые в педагогической деятельности;
  • разработка собственных методик преподавания;
  • создание научных или творческих проектов;
  • способность к освоению и внедрению инновационных педагогических технологий, передового мирового опыта;
  • владение иностранным языком в объеме, необходимом для освоения содержания программы стажировки.
 
 
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Совет министров утвердил положение о порядке направления педагогических работников на стажировку в организациях иностранных государств.
 
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