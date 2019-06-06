В Гомельском районе внезапно умерла беременная женщина

Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе беременной женщине стало плохо, ей вызвали скорую, но еще до приезда врачей она умерла.

Как сообщает «Гомельская правда» со ссылкой на главное управление здравоохранения, сообщение на «103» поступило утром, 7 июня. Скорая помощь требовалась пациентке из Гомельского района, деревни Михальки.

Но когда врачи приехали, женщина была уже мертва. Известно, что ей 41 год, срок беременности составлял 6−7 месяцев.

В Следственном комитете сообщили, что женщина умерла в пять утра. По факту ее смерти проводится проверка.

Местные жители характеризуют семью положительно. Говорят, что пара проживала в Гомеле, но приехала погостить в Михальки к родителям.