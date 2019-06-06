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В Гомельском районе внезапно умерла беременная женщина
07.06.2019 13:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомельском районе беременной женщине стало плохо, ей вызвали скорую, но еще до приезда врачей она умерла.
Как
Но когда врачи приехали, женщина была уже мертва. Известно, что ей 41 год, срок беременности составлял 6−7 месяцев.
В Следственном комитете сообщили, что женщина умерла в пять утра. По факту ее смерти проводится проверка.
Местные жители характеризуют семью положительно. Говорят, что пара проживала в Гомеле, но приехала погостить в Михальки к родителям.
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В Гомельском районе беременной женщине стало плохо, ей вызвали скорую, но еще до приезда врачей она умерла.
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