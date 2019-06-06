|
«Кто складывает радиоактивные отходы в воду?». Могильника для БелАЭС возле Лынтуп не будет
07.06.2019 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В соцсетях
Собрание не вызвало большой заинтересованности у местных: в Лынтупский сельисполком пришло от силы 20 человек. Еще присутствовало около десяти чиновников.
Директор Поставского ДРСУ № 132 Станислав Рагиня заверил людей, что карьер под Лынтупами будет создан исключительно для добычи песка и гравия — чтобы ремонтировать и строить дороги в Поставском районе.
По мнению Рагини, в появлении нового карьера — сплошные экономические плюсы:
— Снизятся затраты на ремонт дорог — разработка этого карьера позволит сэкономить на перевозке. Кроме того, появятся рабочие места — пусть немного, но все же.
По поводу слухов про стройку могильника для отходов БелАЭС под Островцом представитель Института природопользования Национальной академии наук Беларуси Наталья Томина отметила:
— БелАЭС не будет возить радиоактивные отходы так далеко — сюда, в Поставский район, аж за 50 км. Есть госпрограмма по выбору мест захоронения радиоактивных отходов — именно под строящуюся БелАЭС. Это очень значимый проект, который будет проходить экологическую экспертизу, общественные обсуждения, поскольку АЭС — объект особой важности. И специалисты над ним работают. В этом же карьере, возле Лынтуп, никто ничего хранить не будет. Это карьер песчано-гравийной смеси, где есть вода. Кто в воду будет складировать радиоактивные отходы? Конечно же, для них придумают более рациональную площадку.
На собрание пришли несколько общественных активистов и экологов. Их волновало, что последствия разработки карьера могут повлиять на экосистемы рек Олксна, Лынтупка и Страча и местную природу — в этих краях расположены гидрологический заказник Швакшты, комплекс «Голубые озера», заказник «Сорочанские озера». «Не начнут ли сохнуть колодцы, засыхать лес?» — беспокоились экологи.
В ответ на эти опасения проектировщики заверили, что карьер не повлияет на чистоту местных водоемов и атмосферного воздуха, а также на флору и фауну.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соцсетях обсуждают, что недалеко от городского поселка Лынтупы Поставского района собираются сделать могильник для ядерных отходов Белорусской АЭС. Слухи...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)