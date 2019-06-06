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«Кто складывает радиоактивные отходы в воду?». Могильника для БелАЭС возле Лынтуп не будет

07.06.2019 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В соцсетях обсуждают, что недалеко от городского поселка Лынтупы Поставского района собираются сделать могильник для ядерных отходов Белорусской АЭС. Слухи пошли из-за того, что рядом с деревней Свирдуны (она по соседству с Лынтупами) хотят разрабатывать карьер «Винцетовский» — добывать песок и гравий для ремонта дорог. 6 июня в местечке прошло общественное обсуждение того, как эти работы повлияют на окружающую среду.


На обсуждении отчета об ОВОС. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Заказчик строительства нового карьера — Поставское ДРСУ № 132 предприятия «Витебскоблдорстрой». Для ремонта дорог и улиц местным дорожникам в год необходимо около 150 тысяч кубических метров песчано-гравийной смеси и песка.

В карьерах, где ДРСУ добывало сырье раньше, его запасы истощились, поэтому и решили разрабатывать новое месторождение — «Винцетовское» неподалеку от Лынтуп. Запасов песка и гравия в нем хватит не менее чем на 19 лет.

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) будущего карьера выполнили специалисты Института природопользования НАН Беларуси. По их утверждению, ценных пород леса, прибрежных и особо охраняемых природных зон на этом участке нет.

Собрание не вызвало большой заинтересованности у местных: в Лынтупский сельисполком пришло от силы 20 человек. Еще присутствовало около десяти чиновников.

Директор Поставского ДРСУ № 132 Станислав Рагиня заверил людей, что карьер под Лынтупами будет создан исключительно для добычи песка и гравия — чтобы ремонтировать и строить дороги в Поставском районе.

По мнению Рагини, в появлении нового карьера — сплошные экономические плюсы:

— Снизятся затраты на ремонт дорог — разработка этого карьера позволит сэкономить на перевозке. Кроме того, появятся рабочие места — пусть немного, но все же.


Станислав Рагиня. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

По поводу слухов про стройку могильника для отходов БелАЭС под Островцом представитель Института природопользования Национальной академии наук Беларуси Наталья Томина отметила:

— БелАЭС не будет возить радиоактивные отходы так далеко — сюда, в Поставский район, аж за 50 км. Есть госпрограмма по выбору мест захоронения радиоактивных отходов — именно под строящуюся БелАЭС. Это очень значимый проект, который будет проходить экологическую экспертизу, общественные обсуждения, поскольку АЭС — объект особой важности. И специалисты над ним работают. В этом же карьере, возле Лынтуп, никто ничего хранить не будет. Это карьер песчано-гравийной смеси, где есть вода. Кто в воду будет складировать радиоактивные отходы? Конечно же, для них придумают более рациональную площадку.


Слева: Наталья Томина. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

На собрание пришли несколько общественных активистов и экологов. Их волновало, что последствия разработки карьера могут повлиять на экосистемы рек Олксна, Лынтупка и Страча и местную природу — в этих краях расположены гидрологический заказник Швакшты, комплекс «Голубые озера», заказник «Сорочанские озера». «Не начнут ли сохнуть колодцы, засыхать лес?» — беспокоились экологи.

В ответ на эти опасения проектировщики заверили, что карьер не повлияет на чистоту местных водоемов и атмосферного воздуха, а также на флору и фауну.


Слева: региональный координатор экодвижения «Зеленый дозор» Игорь Пастухов. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY
 
 
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В соцсетях обсуждают, что недалеко от городского поселка Лынтупы Поставского района собираются сделать могильник для ядерных отходов Белорусской АЭС. Слухи...
 
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