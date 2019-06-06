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Механизатор Верхнедвинщины – в числе лидеров областного соревнования

07.06.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Механизатор Верхнедвинщины – в числе лидеров областного соревнования

Владимир Скрипко из КУПСХП «Дриссенский»  – в тройке лидеров среди механизаторов области, занятых на севе яровых зерновых и зернобобовых, рапса и кукурузы.

По инициативе комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома на Витебщине впервые проводилось соревнование на весенних полевых работах среди механизаторов, которые работают на новой современной технике, в том числе – энергонасыщенных тракторах.
Победителей определяли в нескольких номинациях в зависимости от вида работ – вспашке, предпосевной обработке, севе, прикатывании посевов, и среди интеграционных структур. Ими стали 49 механизаторов из 20 сельхозпредприятий области. Абсолютный лидер – Оршанский комбинат хлебопродуктов. У него 11 призовых мест во всех номинациях соревнования.
Приятно, что в призёрах есть и представитель нашего района. Владимир Скрипко занял третье место на севе яровых зерновых и зернобобовых, рапса и кукурузы в четвертой группе хозяйств. На МТЗ-1221 с сеялкой СЗТМ-4Н Владимир Алексеевич засеял 493 гектара. Опытный механизатор с почти 20-летним стажем в сельхозпредприятии на особом счету. Ему доверяют не только сев, но и заготовку кормов, уборку урожая.
Согласно условиям соревнования, механизатор будет отмечен денежной премией.
Ксения
ТОМАШЕВИЧ.

 
 
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> Владимир Скрипко из КУПСХП «Дриссенский»  – в тройке лидеров среди механизаторов области, занятых на севе яровых зерновых и зернобобовых, рапса и кукурузы. По...
 
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