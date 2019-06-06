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Механизатор Верхнедвинщины – в числе лидеров областного соревнования
07.06.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Владимир Скрипко из КУПСХП «Дриссенский» – в тройке лидеров среди механизаторов области, занятых на севе яровых зерновых и зернобобовых, рапса и кукурузы.
По инициативе комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома на Витебщине впервые проводилось соревнование на весенних полевых работах среди механизаторов, которые работают на новой современной технике, в том числе – энергонасыщенных тракторах.
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> Владимир Скрипко из КУПСХП «Дриссенский» – в тройке лидеров среди механизаторов области, занятых на севе яровых зерновых и зернобобовых, рапса и кукурузы. По...
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