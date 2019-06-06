«Дружим с законом!»: формируем законопослушное поведение у молодежи

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Какими дети рождаются, это ни от кого не зависит, но чтобы они путем правильного воспитания сделались хорошими — это в нашей власти.

Великий мыслитель древности Плутарх

На Несвижчине прошла районная межведомственная акция «Дружим с законом!». Ее цель — формирование у детей и молодежи осознанного законопослушного поведения, привитие им духовных и нравственных ценностей, стремление к здоровому образу жизни, осуществление профилактических мероприятий, направленных на профилактику противоправного поведения.

Несвижская центральная районная библиотека имени Павла Пронузо приняла активное участие в акции, работая в тесном контакте с представителями правоохранительных органов. Начальник ИДН Несвижского РОВД В.В. Иванисеня на базе нашего учреждения встретился с подростками, побеседовав с ними, ответил на интересующие вопросы. Совместно со школами, домами культуры, а также представителем Несвижского районного центра гигиены и эпидемиологии прошли мероприятия, направленные на ознакомление детей с законами, профилактику правонарушений, библиотерапевтическую помощь и поддержку молодежи посредством книги, коррекцию детского самосознания и социализацию личности, досуговую деятельность молодежи в стенах библиотек.

Мы ставили перед собой задачу формировать у молодежи мировоззрение, основанное на уважении к закону, знании своих прав и обязанностей, умении найти пути решения насущных проблем.

Анастасия СИДОРКО,

заведующий отделом библиотечного маркетинга Несвижской центральной районной библиотеки им. П. Пронузо