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Любителей мотоциклов и рока приглашает байк-фестиваль

07.06.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Выходные на “Березке”

14-16 июня на базе отдыха «Берёзка» пройдёт XIII Международный байк-фестиваль «Осиповичи».

Заезд и размещение участников — с 14.00, торжественное открытие — в 17.10 в пятницу. В субботу к обеду байкеры приедут в Осиповичи.

В программе фестиваля —выступление десятка музыкальных групп, конкурсы и спортивные состязания. Входной билет — 20 рублей; девушки за рулем мотоцикла с кат. А, А1 и дети до 12 лет в сопровождении родителей — бесплатно. Разместиться гости смогут в летних домиках или палатках, на территории базы отдыха будут работать точки общепита и продажи атрибутики фестиваля, прокат катамаранов и лодок, на пляже — дежурить спасатели.

 
 
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Выходные на “Березке” 14-16 июня на базе отдыха «Берёзка» пройдёт XIII Международный байк-фестиваль «Осиповичи». Заезд и размещение участников — с 14.00,...
 
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