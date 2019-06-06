Любителей мотоциклов и рока приглашает байк-фестиваль

Источник материала: Асiповiцкi край

Выходные на “Березке”

14-16 июня на базе отдыха «Берёзка» пройдёт XIII Международный байк-фестиваль «Осиповичи».

Заезд и размещение участников — с 14.00, торжественное открытие — в 17.10 в пятницу. В субботу к обеду байкеры приедут в Осиповичи.

В программе фестиваля —выступление десятка музыкальных групп, конкурсы и спортивные состязания. Входной билет — 20 рублей; девушки за рулем мотоцикла с кат. А, А1 и дети до 12 лет в сопровождении родителей — бесплатно. Разместиться гости смогут в летних домиках или палатках, на территории базы отдыха будут работать точки общепита и продажи атрибутики фестиваля, прокат катамаранов и лодок, на пляже — дежурить спасатели.