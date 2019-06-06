Определены лучшие молодежные поездные и локомотивные бригады. Среди них — осиповчане

Источник материала: Асiповiцкi край

Новые дороги впереди

Приятно, что осиповичские ребята оказались в числе победителей: Дмитрий Мороз и Евгений Мельниченко заняли почетное третье место. Парни трудятся в одной локомотивной бригаде уже несколько лет. Согласно психологическому тестированию, совместимость у них прекрасная. И это благоприятно сказывается на результатах работы.





— Машинист 1 класса, в перспективе — машинист-инструктор, прекрасный специалист, — отзывается о тезке заместитель начальника депо по эксплуатации Дмитрий Белый. — Евгений также замечательный работник, владеет профессиональными навыками, ответственный и дисциплинированный.

В депо трудится немало молодых парней, повышению их профессионального уровня предприятие уделяет должное внимание — недаром наши железнодорожники ежегодно отмечаются на отделенческих и дорожных конкурсах. Дмитрий Мороз в свое время также был вторым среди машинистов электропоездов.

Стаж работы ребят отсчитывает только первый десяток лет, но им уже приходилось бывать в ситуациях, когда нужно быстро принять решение. Например, когда в пути следования выходила из строя автоматика или пассажиры не к месту хватались за стоп-кран. И всегда Дмитрий и Евгений действовали оперативно и четко. Ведь во время поездки локомотивная бригада и пассажирский состав становятся одним целым, живым организмом, и у всех должны быть только положительные эмоции.