ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Теперь нужно все засыпать». Дачник сделал на месте свалки пруд, одной из соседок это не понравилось

07.06.2019 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Три года назад Дмитрий купил участок в садоводческом товариществе «Вяча-91» в Логойском районе. В лесу недалеко от его дома, рассказывает, была свалка. Он ее очистил, сделал на этом месте водоем, но доброе вроде бы дело оказалось наказуемо. По словам мужчины, одна из дачниц нажаловалась на него в инспекцию по охране животного и растительного мира. Теперь водоем скорее всего придется засыпать.


Пруд, который Дмитрий сделал на месте свалки. Фото в редакцию прислал Дмитрий.

По словам Дмитрия, их товарищество создали в начале 1990-х. Сколько оно существует, продолжает собеседник, столько существует и свалка недалеко от них.

— Люди постоянно сбрасывали туда свой мусор. В прошлом году я решил привести эту территорию в порядок, расчистил и сделал там пруд, — рассказывает Дмитрий.

Разрешений мужчина ни у кого никаких не брал. Даже не подумал, что могут возникнуть вопросы. Территорию, объясняет, не огораживал. Получилось красивое место, которое открыто для всех желающих.


На месте пруда была вот такая свалка. Фото в редакцию прислал Дмитрий.

— В этом году я продолжил благоустройство: решил сделать рядом с нашим садовым товариществом парк камней и ручей, — продолжает собеседник. — Многим все очень понравилось. В ящике на подходе я оставил тетрадку для отзывов. Здесь уже более ста записей, люди, среди них и гости из других стран, пишут: красиво, молодец.

Однако активность Дмитрия понравилась не всем. По словам мужчины, одна из дачниц пожаловалась на него в госинспекцию растительного и животного мира.

— В конце мая мне позвонили из инспекции и попросили приехать к пруду, — возвращается к тем событиям Дмитрий. — Тут мне сообщили про жалобу. К парку камней, сказали, вопросов нет — он находится на территории товарищества, а вот пруду — есть. Земля, на которой он размещается, принадлежит лесхозу. Сейчас мне звонят из инспекции, хотят составить на меня прокол. Потом дело передадут в суд, а там, скорее всего, скажут засыпать пруд и выпишут штраф.


Вот так сверху выглядит территория, которую облагородил Дмитрий. Фото в редакцию прислал Дмитрий. ​​

— Есть ли какой-то выход из этой ситуации?

— Насколько мне известно, мне нужно арендовать землю, где находится пруд. Но кто мне ее даст в аренду? — задается вопросом Дмитрий. — Получается абсурд. Я хотел сделать как лучше. Привел территорию в порядок, а теперь мне нужно вернуть все в первоначальный вид.

Дачницу, которая написала заявление на Дмитрия, зовут Людмила Викторовна. Свою позицию она объясняет так: она за экологию. По словам женщины, в лесу рядом с их товариществом был родник. После того, как появился пруд, родник исчез. К тому же, подчеркивает женщина, водоем Дмитрий сделал незаконно. А парк камней — без собрания и согласия товарищества.

— Когда в прошлом году я попросила у него пояснить, что он делает, он сказал, что это не мое дело, — не скрывает эмоций женщина.

Дачники, продолжает собеседница, разделились на две части — одни поддерживают ее, другие его.

Она рассказывает, когда Дмитрий узнал о заявлении, в товариществе появилось обижающее ее объявление. Поэтому дальше она собирается подать заявление на него в прокуратуру.


Вот парк камней и ручей. Фото в редакцию прислал Дмитрий.

В Госинспекция охраны животного и растительного мира при президенте подтвердили: действительно им поступило заявление от одной из дачниц.

— Сотрудник Минской областной инспекции туда выезжал, побеседовал, — рассказывает Ольга Громович, специалист по связям с общественностью. — Но, поскольку это земля лесного фонда, заявление по компетенции передадут в Минлесхоз. Дальнейшее разбирательство будут проводить лесники.

Пока, как пояснили в Госинспекции, никаких санкций к Дмитрию не применяли.

В Логойском лесхозе оперативно получить комментарий не удалось.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три года назад Дмитрий приобрел участок в садоводческом товариществе. В лесу недалеко от его дома была свалка. Он ее очистил, сделал на этом месте водоем, но доброе...
 
Новости дня
Новости общества
 
Механизатор Верхнедвинщины – в числе лидеров областного соревнования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика