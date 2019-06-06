Информация для размещения в средствах массовой информации

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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению «Б», жителя г. Борисова, 1993 г.р., в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 147 УК Республики Беларусь.

Действия, предусмотренные ч. 1 ст. 147 УК Республики Беларусь наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Так, 04.01.2019 было возбуждено уголовное дело в отношении гр. «Б», который в период с 20:30 до 21:50 3 января 2019 года, в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего жительства в г. Борисове, на почве личных неприязненных отношении с гр. «К», умышленно нанес последнему не менее пяти ударов кулаком в область головы, после чего нанес упавшему от указанных ударов на пол «К» еще не менее 2 ударов кулаком в область головы, затем предпринял попытку вытащить потерпевшего из дома, однако затащил потерпевшего обратно в дом, где еще нанес удар кулаком в область головы «К», причинив последнему своими действиями закрытую черепно-мозговую травму, относящуюся к тяжким телесным повреждениям по признаку: опасность для жизни, а также причинил телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.

Приговором суда Борисовского района от 05 апреля 2019 года «Б» признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни, и на основании ч. 1 ст. 147 УК Республики Беларусь «Б» судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор вступил в законную силу.

Помощник прокурора Борисовского района юрист 2 класса И.Ю.Быкова