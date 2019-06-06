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Лучший подарок детям – внимание и забота

07.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Ответственность за подростков всегда несут их родители, но и сами ребята должны знать и соблюдать в любой ситуации правила безопасного поведения. По доброй традиции в начале лета работники Борисовского ГРОЧС посещают многодетные семьи – напоминают детям и родителям о правилах безопасного поведения в быту, у водоемов, при возникновении ЧС, связанной с возгоранием. Первый летний визит спасатели совершили в дом семейного типа. Познакомившись со всеми членами большой и дружной семьи, специалисты организовали для детей познавательную викторину, смоделировали возможные чрезвычайные ситуации, из которых взрослые вместе с ребятами искали выход, – так в игровой форме дети учились правильно действовать в случае возникновения ЧП.

– Кроме обучающих игр с детьми, мы напомнили родителям об ответственности, предусмотренной за оставление детей без присмотра. Ведь одной из главных функций семьи является воспитание здорового молодого поколения, – рассказала Екатерина Селедевская, инспектор сектора пропаганды и обучения Борисовского ГРОЧС.

Спасатели вручили всем детям и взрослым фирменные сувениры, а главным подарком стал пригласительный билет на посещение областного Центра безопасности МЧС для всей семьи.

Наш корр.

 
 
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Для всех детей летние каникулы – время долгожданного отдыха и большей свободы.
 
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