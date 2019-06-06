Для спецназа закупают самокаты. Нет, они не будут патрулировать на них в Минске

Источник материала: Tut.by

На сайте госзакупок появилась информация о том, что для воинской части в Колодищах, где служит спецназ, хотят купить 24 самоката. Нет, спецназовцы не будут патрулировать Минск на самокатах. Их покупают как призы для победителей армейских соревнований.

Начальная стоимость аукциона 27 540 рублей, то есть на один самокат закладывается 1147 рублей.

Как пояснил TUT.BY пресс-секретарь Минобороны, самокаты получат победители армейских соревнований, которые будут проходить в Беларуси.

— В других странах победителям и мотоциклы вручают, это нормальная практика, — рассказал Владимир Макаров.