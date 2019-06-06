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Для спецназа закупают самокаты. Нет, они не будут патрулировать на них в Минске
07.06.2019 14:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На сайте госзакупок появилась
Начальная стоимость аукциона 27 540 рублей, то есть на один самокат закладывается 1147 рублей.
Как пояснил TUT.BY пресс-секретарь Минобороны, самокаты получат победители армейских соревнований, которые будут проходить в Беларуси.
— В других странах победителям и мотоциклы вручают, это нормальная практика, — рассказал Владимир Макаров.
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Электросамокаты получат победители армейских соревнований.
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